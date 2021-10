„Schriese“ bleibt in Baden top

Wenn Bülent Ceylan in ein paar Monaten den ersten reinen Wein einschenken kann, der ihm gewidmet ist, dann kann der bekannte Mannheimer Comedy-Star ganz im Ernst behaupten: „Der ist von den Besten.“ Als die Schriesheimer Winzergenossenschaft (WG) den Comedian vor wenigen Wochen als neuen Markenbotschafter mit „eigenem“ Wein präsentierte, da war die Weinlese noch in vollem Gange. Wie die Schriesheimer bei der Badischen Gebietsweinprämierung in Offenburg abschneiden würden, war ungewiss. Jetzt steht es fest: Sie spielen in Baden weiterhin in der „Bundesliga“ der Betriebe und Genossenschaften mit, wie die WG in einer Mitteilung schreibt.

So gab es erneut einen Ehrenpreis bei der Prämierung für die Badische Bergstraße – den insgesamt 17. und zugleich 16. in Folge. „Die Fortsetzung der langen Serie, die für die große Beständigkeit spricht, ist dieses Jahr besonders wichtig“, schreibt die WG. Denn bei der größten badischen Weinbaugenossenschaft nördlich von Heidelberg wurde bekanntlich Ende 2020 ein Generationswechsel in der Geschäftsführung vollzogen: Manuel Bretschi folgte auf Harald Weiss. Nach dem neuen Ehrenpreis sei klar, dass die Erfolgsgeschichte „nahtlos“ weitergehe. Die jetzt prämierten Weine und Jahrgänge tragen gleichwohl noch die Handschrift von Harald Weiss.

13 Gold-, elf Silbermedaillen

Bretschi hat gerade seine erste Weinlese in Diensten der Genossenschaft miterlebt und will den Schriesheimer Wein mit modernen Marketingkonzepten noch bekannter machen. „Wir haben hier alle Voraussetzungen für Top-Weine, die keinen Vergleich in Deutschland und Europa scheuen müssen“, wird er in der Mitteilung zitiert. Der neue Ehrenpreis bestätige ihn: 24 Medaillen sind es diesmal geworden, 13 Goldene und elf Silberne. Und Bülent Ceylan versprüht mit „seinem“ Wein derweil schon Vorfreude auf eine Goldmedaille 2022. red