Schoener spielt

Am Sonntag, 23. April, um 18 Uhr wird es in Schriesheim in der evangelischen Stadtkirche erneut ein erfreuliches „Wiederhören“ mit Christoph Schoener (Hamburg) geben. Über 20 Jahre wirkte Schoener als Kirchenmusikdirektor an der Hauptkirche St. Michaelis, 2018 erhielt er durch den Senat der Freien und Hansestadt Hamburg den Ehrentitel Professor. Als Organist konzertierte er in zahlreichen Kathedralen und Musikzentren in Europa, Israel, Südafrika und den USA.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

An Schriesheims wunderbarer Jäger und Brommer/Weigle-Orgel spielt Schoener ausschließlich Werke von Wolfgang Amadeus Mozart in Bearbeitungen und Transskriptionen für Orgel. Der Eintritt zu diesem Konzert ist frei. red