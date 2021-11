Ein beherztes Eingreifen der Nachbarn hat am Mittwochabend in der Schriesheimer St.-Wolfgang-Straße Schlimmeres verhindert: Die Nachbarn hatten gegen 23 Uhr bemerkt, dass auf einem Balkon eines Mehrfamilienhauses ein Brand ausgebrochen war. Sofort alarmierten sie die Feuerwehr und begannen, das Feuer zu löschen, was auch schnell gelang. Die vier Bewohner, darunter ein Kind, blieben unverletzt.

Grund für das Feuer war eine Kerze in einem Glasgefäß auf dem Balkon: Das Glas war durch die Hitze der abbrennenden Kerze gesprungen und hatte am Boden liegende Schaumstoffplatten entzündet.

Die mit einem Großaufgebot angerückte Feuerwehr, die zunächst von einem Wohnungsbrand ausgehen musste, hatte nur noch mit Nachlöscharbeiten und der Suche nach Glutnestern zu tun. Durch die große Hitze des Feuers war die Scheibe der Balkontür gesprungen und Rauch in die Wohnung gelangt. Sie musste entlüftet werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 10 000 Euro. fw/sko