Schriesheim. Das AVR-Schadstoffmobil fährt am Samstag, 9. Oktober, Schriesheim an. Von 8 bis 12 Uhr können Produkte mit umweltgefährdenden Stoffen am Verkehrsübungsplatz in der Bismarckstraße/Steinachstraße entsorgt werden.

