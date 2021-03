Während die meisten öffentlichen Einrichtungen gerade wieder in Lockdown gehen, kommt von einer anderen Front Entwarnung: „Wir planen, regulär am 1. Mai zu öffnen“, teilt Kim Koschorreck, Pressesprecher der Interessengemeinschaft zur Erhaltung und Betreibung des Waldschwimmbads Schriesheim (IEWS), am Dienstag dem „MM“ mit. Allerdings fügt er hinzu: „Wir müssen uns aber natürlich nach der Corona-Situation und den von der Politik ergriffenen Maßnahmen richten.“ Insofern sei noch nicht klar, wie die Regularien in diesem Jahr aussehen: „Wir vermuten, dass es wie letztes Jahr eine Online-Anmeldung und ein Hygienekonzept geben wird“, meint Koschorreck: „Aber auch hier ist vorerst abwarten angesagt.“

AdUnit urban-intext1

Die finanziellen Folgen werden aber schon sichtbar: Die Preise für Nicht-Mitglieder wurden im vergangenen Jahr bereits erhöht. „Wir planen, auch die Beiträge für die ‘Mitgliedszeit‘ zu erhöhen“, kündigt Koschorreck jetzt an. Dies soll auf einer Mitgliederversammlung beschlossen werden; wann diese stattfinden kann, ist aber völlig offen. -tin