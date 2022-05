Rotarier sammeln Müll

Schriesheim. Der Rotaryclub Schriesheim-Lobdengau war wieder einmal aktiv in Schriesheim: Beim bundesweiten „Action Day“ packten die Mitglieder des Clubs gemeinsam an, um in der Stadt als „helfende Hand“ aktiv zu werden. So wurde am Vormittag des Frühlingsfests rund um die Mehrzweckhalle, den Parkplatz, entlang des Kanzelbaches und im Park fleißig Müll gesammelt.

Besonders die unzähligen Zigarettenkippen fielen auf und wurden aus den Banketten und Grünanlagen entfernt. Die Rotarier haben sich aufgrund der Masse der Zigarettenstummel vorgenommen, hieraus ein Präventionsprojekt für Jugendliche zu generieren, im Rahmen des Großprojekts „gesunde Kids“. red

