Radfahrerin verletzt

Schriesheim. Am Dienstag hat sich gegen 17.30 Uhr im Einmündungsbereich Rathausstraße/Hauptstraße ein Verkehrsunfall zwischen einer 64 Jahre alten Fahrradfahrerin und einem 59-jährigen Pkw-Lenker ereignet, der zum Glück glimpflich ausging.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Autofahrer war auf der Rathausstraße in Richtung Hauptstraße unterwegs und übersah beim Einfahren auf die Hauptstraße die von links kommende Radfahrerin. Die 64-Jährige stürzte durch den Zusammenprall auf die Fahrbahn und erlitt dabei eine Verletzung am Bein. Die Radfahrerin wurde nach einer Erstversorgung vor Ort zur weiteren Untersuchung in eine Klinik gebracht. Der Gesamtschaden beträgt rund 1800 Euro. pol/sko