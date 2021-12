Pumptrack, Waldwirtschaft und Kindergärten

Bevor die Schriesheimer Stadträte in die wohlverdiente Winterpause gehen können, müssen sie noch einmal richtig ranklotzen. Am Mittwoch, 15. Dezember, stehen in der letzten Sitzung des Jahres 24 Punkte auf der Tagesordnung. Wegen der Corona-Pandemie finden die öffentliche Zusammenkunft um 18 Uhr erneut in der Mehrzweckhalle statt.

Wie immer können sich gleich zu Beginn der Sitzung Einwohner in der Fragestunde zu Wort melden und die Verwaltung um Antwort bitten. Ansonsten nehmen Kinder und Jugendliche einen breiten Raum ein. Dabei geht es zunächst um den Bau einer Pumptrack-Anlage auf dem Pushgelände. Was sich die Jugendlichen der Weinstadt wünschen, ist eine Art Berg-und-Talpiste, die sie mit Fahrrädern und anderen Geräten absolvieren können. Im Vorfeld gab es einen Planungswettbewerb. Von fünf angefragten Fachfirmen stellten nach Angaben der Stadt drei ihre Ideen vor. Die Jury bildete der Jugendgemeinderat, der sich am Ende für den Vorschlag der Firma Schneestern aus Durach entschied. Die Anbieter preisen Pumptracks als Mittel gegen gesellschaftliche und gesundheitliche Probleme bei Jugendlichen an, nach dem Motto: „Handy aus, Finger weg vom Burger und rauf auf den Pumptrack.“ Was die Bewegung der jungen Leute fördern soll, hat allerdings seinen Preis. Knapp 230 000 Euro soll die Anlage kosten. Immerhin 50 000 Euro davon sind bereits dank einer großzügigen Spende finanziert. Wenn der Gemeinderat die Annahme der Spende und die Pläne billigt, könnte der Bau im kommenden Jahre erfolgen.

In Sachen Klimaschutz soll die Stadt auch künftig mit dem Rhein-Neckar-Kreis kooperieren. Das schlägt die Verwaltung dem Gemeinderat vor. Ziel sei es, ein Energiemanagement bis 2030 aufzubauen. Die weitgehend klimaneutrale Kommunalverwaltung solle bis 2040 erreicht sein, heißt es in der Vorlage.

Wald als Lebensraum

Mehr als 1600 Hektar Wald gibt es auf der Gemarkung. Wie es um dessen Zustand bestellt ist, zeigt ein umfangreicher Bericht, mit dem sich nun auch der Gemeinderat befasst. Danach hat sich etwa der Anteil von Nadelholz von 2010 bis 2020 um zwei Punkte auf nur noch 40 Prozent verringert, der Anteil der Laubbäume ist auf 60 Prozent gestiegen. Weiteres Thema ist das Alt- und Totholzkonzept. Dieses hat zum Ziel, die Artenvielfalt im Wald zu erhalten und zu stärken. „Besonders Tier- und Pflanzenarten, die auf altes und in Zersetzung befindliches Holz angewiesen sind, profitieren vom Konzept“, heißt es dazu. Was schon seit mehreren Jahren mit Erfolg umgesetzt wird, soll nun formal auch vom Gemeinderat beschlossen werden.

Gleich mehrfach geht es um Kindergärten und Krippen. Meist handelt es sich um Formalien, die zur Bezuschussung von Trägern erforderlich sind. Entscheidender ist der Grundsatzbeschluss des Rates, den Kindergarten in der Conradstraße auf der Grundlage der Pläne zu bauen, die die Heilbronner Architekten Krummlauf, Teske und Happold als Sieger eines Wettbewerbs vorgelegt haben (der „MM“ berichtete). Mit einem vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Landstraße/Heinrich-vonKleist-Straße“ soll eine dichtere Wohnbebauung ermöglicht werden.