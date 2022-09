Pumptrack gesperrt

Schriesheim. Die neue Schriesheimer Pumptrack-Anlage wird in den kommenden Tagen gesperrt. Grund dafür sind nach Angaben der Stadtverwaltung Markierungsarbeiten auf der Strecke. Die Sperrung gilt ab diesem Dienstag, 13. September. Wie lange sie genau andauern wird, ist laut Mitteilung noch nicht sicher. „Die aufgetragene Farbe muss je nach Witterung etwa zwei bis drei Tage trocknen, so dass die Anlage in den kommenden Tagen leider nicht genutzt werden kann“, heißt es. Ziel sei es, dass der Pumptrack am Wochenende wieder uneingeschränkt zur Verfügung steht.

Die neuen Markierungen auf der Fahrbahn sollen laut Verwaltung die Fahrtrichtungen anzeigen und Hindernisse auf der Strecke kennzeichnen. Die Pumptrack-Anlage auf dem Push-Gelände in Schriesheim wurde am 12. August offiziell eröffnet. Die Stadt hat dafür rund 250 000 Euro investiert. red/jei