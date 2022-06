„Voll cool“, findet Mathis Taufertshöfer (13), dass jetzt endlich mit dem Bau der Pumptrack-Anlage im Schriesheimer Sportgebiet am Jugend- und Kulturzentrum „Push“ begonnen wird. Es war die Initiative des Jungen an den Jugendgemeinderat der Stadt, die das Projekt buchstäblich ins Rollen gebracht hat. Der Gemeinderat gab am 19. Februar nach längeren Debatten grünes Licht für die Finanzierung

