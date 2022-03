Projekt für Waldstück

Im Gewann „Rinnbach“ bei Schriesheim referiert am 6. März um 15 Uhr der ehemalige staatliche Förster Emil Kling aus Wilhelmsfeld vor Ort zum Thema „Klima – Wald – Weihnachtsbäume – Photosynthese“.

Dieses rund 2,5 Hektar große Waldstück liegt zwischen Waldschwimmbad und Wilhelmsfeld. Das Gebiet ist ein anmutiges Waldstück, zeigt beeindruckende geologische Strukturen, besitzt zehn Quellen mit Trinkwasserqualität und außerdem einen großen, im Odenwald eher seltenen, Ameisenhaufen.

Emil Kling würde in diesem Gebiet gerne Schautafeln zu folgenden Objekten errichten: Wasser, Boden, Erdformationen, Pflanzen, Insekten, Vögel, Weihnachtsbäume, Waldbaden, Photosynthese, Kohlendioxidabbau, und vieles mehr.

Zeitraum von zwei Jahren

Um dieses Vorhaben realisieren zu können, denkt er an eine Zeitspanne von etwa zwei Jahren, für die er um Mitarbeit bittet. Er wird alle benötigten Materialien zur Verfügung stellen (zum Beispiel Tafeln, Pfosten, Bäume). Angesprochen sind also alle naturbegeisterte Menschen in der Region, die etwas für die Verbesserung unseres Klimas an der Bergstraße tun möchten.

Die Ortsgruppen des Odenwaldklubs (OWK) an der Bergstraße sind bereits angesprochen worden und haben ihre Unterstützung für dieses interessante Projekt zugesagt. Treffpunkt ist am Sonntag, 6. März, um 15 Uhr am Waldschwimmbad in Schriesheim. red