In die Kommunalpolitik wird er quasi hineingeboren. Denn als er am 18. März 1951 mit tatkräftiger Hilfe einer Hebamme das Licht der Welt erblickt, da geschieht dies in einem Gebäude in der Rathausstraße, in der sich damals die Gemeindeverwaltung des noch selbstständigen Altenbach befindet. Das wirkt offenbar prägend, denn er wird Ortschaftsrat seines Heimatdorfes und vertritt dieses auch im Gemeinderat der Gesamtstadt Schriesheim. An diesem Donnerstag feiert Karl Reidinger seinen 70. Geburtstag.

Überhaupt wird ihm die Kommunalpolitik irgendwie in die Wiege gelegt. Bereits sein Vater, vor demnächst 95 Jahren im Böhmerwald geboren und nach Heirat mit Magdalena Gutfleisch 1950 in Altenbach heimisch, ist Gemeinderat des selbstständigen Ortes und in der katholischen Kirchengemeinde aktiv. Beides wirkt wohl prägend. Bereits in der Schulzeit wird der Jubilar in der katholischen Jugend aktiv und später 20 Jahre lang Pfarrgemeinderat.

Seit 2009 Vize-Ortsvorsteher

Vom kirchlichen Engagement ist es – zumindest damals – nicht weit zum politischen in der CDU, der er auch nach der Spaltung vor Ort die Treue hält. 1989 kandidiert Reidinger erstmals als Ortschaftsrat, schafft im zweiten Anlauf den Einzug und rückt 2008 in den Gemeinderat nach. Seit 2009 ist er stellvertretender Ortsvorsteher. Mit Genugtuung blickt er auf seinen Beitrag zur Gestaltung der Ortsmitte zurück. Und er bleibt innovativ: Am Mittwoch berät der Gemeinderat über seine Initiative für eine E-Ladestation in Altenbach.

Das Bild, das der Ortschaftsrat seit einiger Zeit nach außen bietet, betrübt ihn, auch wenn er dies nicht offen zeigt: Inmitten der verhärteten Fronten bleibt er stets ruhig. Mit Sachverstand sucht der langjährige Vermessungstechniker des Rhein-Neckar-Kreises zu vermitteln.

Vor zwei Jahren, erst mit 68, tritt er in den Ruhestand und hat seither mehr Zeit für seine Hobbys. Neben der Kommunalpolitik zählen dazu seit der Jugend der Chorgesang im Liederkranz als erster Bass und das Wandern. Und dann ist da ja noch die Familie: Frau, drei Kinder und vier Enkel. Wegen Corona können jetzt nicht alle beim Feiern dabei sein. „Das holen wir nach“, sagt der Jubilar: „Hauptsache, wir bleiben gesund.“ Das werden dem sympathischen und stets freundlichen Altenbacher sicher viele wünschen.