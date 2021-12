Postüberfall jetzt im Fernsehen

Der spektakuläre Überfall auf eine Postfiliale Ende Mai 2021 in Schriesheim wird nun auch zum Thema in der Fernsehsendung „Aktenzeichen XY ... ungelöst“ an diesem Mittwoch (8. Dezember, 20.15 Uhr/ZDF). Damit soll die Fahndung nach dem Täter intensiviert und weitere Zeugen gefunden werden.

Die Postfiliale in der Talstraße war am 31. Mai gegen 8 Uhr überfallen worden. Der oder die Täter waren mit einem hellen Kastenwagen, ähnlich eines Mercedes-Sprinter, vor das Geschäft gefahren. Die Angestellte ließ den Mann in die Filiale – sie hatte angenommen, es handele sich um einen Paketzusteller, der die Briefpost zustellen wollte. In den Geschäftsräumen überwältigte der Räuber die Angestellte und ließ sich mehrere zehntausend Euro an Bargeld aushändigen. Anschließend fesselte er die Frau und flüchtete mit einem Komplizen in dem Kleintransporter. Nachdem sich die Frau befreit hatte, rief sie die Polizei.

Die Szene nach dem Überfall auf die Postfiliale. © Marcus Schwetasch

Der Täter soll etwa 40 Jahre alt sein, 1,70 bis 1,75 Meter groß, von stämmig-muskulöser Statur sein und soll deutsch mit osteuropäischem Akzent gesprochen haben. Er trug eine blaue Jeans, schwarze Jacke und eine orangefarbene Warnweste. Dazu helle Sportschuhen, eine helle Wollmütze, einen schwarz-weiß gemusterten Schal, auffällige schwarz-weiße Handschuhe und eine blau-weiße medizinische Mund-Nasen-Maske. Bei der Person auf dem Fahrersitz des Transporters soll es sich um eine Frau gehandelt haben.

Die Staatsanwaltschaft Mannheim und die Kriminalpolizei Mannheim haben die Ermittlungen übernommen. Im Anschluss an die Sendung „Aktenzeichen XY“ am Mittwoch ist ein Hinweistelefon eingerichtet (0621/17 44 44 4). pol/sko

