Post-Überfall löst Großeinsatz aus

Brutaler Überfall auf die Postfiliale in der Schriesheimer Talstraße am frühen Montagmorgen: Um 8 Uhr hatte ein vermeintlicher Kunde die Filiale betreten. Mitten im Verkaufsgespräch mit der Angestellten überwältigte er die Frau plötzlich und zwang sie, ihm Bargeld in noch unbekannter Höhe auszuhändigen. Anschließend fesselte und knebelte er die Frau und flüchtete in einem hellen Kastenwagen, ähnlich der Form eines Mercedes-Sprinters. Nachdem sich die Angestellte befreit hatte, rief sie die Polizei.

AdUnit urban-intext1

Die Polizei leitete eine Fahndung mit allen verfügbaren Kräften nach dem Unbekannten ein, dabei kam auch der Polizeihubschrauber zum Einsatz.

Der Täter soll nach Angaben der Zeugin etwa 40 Jahre alt sein, laut Beschreibung hat er Deutsch mit osteuropäischem Akzent gesprochen. Er soll eine schwarze Wollmütze getragen haben, dazu eine FFP-2-Maske und blaue Arbeitskleidung. Das Raubdezernat des Kriminalkommissariats Mannheim hat den Fall übernommen.

Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst, Telefon 0621/174-44 44, bei der Polizei Schriesheim, Telefon 06203/6 13 01, oder beim Revier Weinheim, Telefon 06201/10 03 0, zu melden.

AdUnit urban-intext2

Es war der dritte Raubüberfall in Schriesheim innerhalb von acht Wochen. Am 5. April hatte ein Unbekannter die Aral-Tankstelle an der B3 beraubt und dabei einige hundert Euro erbeutet. Am Nachmittag des 6. Mai folgte dann ein Überfall auf den Edeka-Markt in der Bismarckstraße, auch hier betrug die Beute mehrere hundert Euro. Ein Tatzusammenhang wird geprüft, die Ermittler gehen laut Polizei derzeit aber nicht davon aus.

Info: Fotostrecke unter mannheimer-morgen.de/schriesheim

AdUnit urban-intext3