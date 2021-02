Für Jahrzehnte ist er eine zentrale Figur des öffentlichen Lebens in Schriesheim: Fast ein Vierteljahrhundert als Leiter des örtlichen Polizeipostens und danach 14 Jahre als Stadtrat, davon vier als Chef der damals noch größten Gemeinderatsfraktion, der CDU. An diesem Mittwoch wird Paul Stang 80 Jahre alt.

Seine Bedeutung für Schriese ist umso bemerkenswerter, als seine Wiege gar nicht an der Bergstraße steht. Geboren wird er am 3. Februar 1941 im Bauland, seine Karriere beginnt er 1960 bei der Bereitschaftspolizei in Göppingen. Die Beurteilung attestiert ihm nicht nur „kräftige Gestalt und gepflegtes Erscheinungsbild“, sondern auch: „Springt über jeden quer gestellten Kasten.“

Paul Stang beim Abschied aus dem Gemeinderat 2013 (l.) und als Polizeichef von Schriesheim Ende der 1970er Jahre. Heute wird er 80 Jahre alt. © Schwetasch

Es folgt der Streifendienst in Ladenburg, der ihn mit Schriesheim in Kontakt bringt. Beim Mathaisemarkt 1964 lernt er Moni kennen, die damalige Weinprinzessin Monika Mittnacht, die er 1966 heiratet; ihretwegen lässt er sich in Schriese nieder und wechselt von Ladenburg zum Polizeiposten in der Weinstadt, dessen Leitung er 1978 übernimmt und 23 Jahre behält. 2001 geht er in Ruhestand – glücklich, dieses Alter gesund erreicht zu haben, aber ebenso, „meine Pistole niemals auf einen Menschen richten zu müssen“.

Zunächst konzentriert er sich auf seine Enkel, seinen Wingert und den Turnverein, in dem er sich für den von Sohn Michael organisierten Mathaisemarktlauf engagiert. Erst in gereiftem Alter findet er zur Politik. Denn selbst mitgestalten zu können, das reizt ihn. 1999 kandidiert er erstmals auf der Liste der CDU für den Gemeinderat und holt mit 3700 Stimmen ein Traumresultat für einen Neuling – und erst recht für einen Polizisten, der berufsbedingt ja manchem auf die Füße tritt.

„Wir von der CDU-Fraktion“

Im Gemeinderat, wo die Anfangsworte seiner Wortmeldungen („Wir von der CDU-Fraktion“) bald ein geflügeltes Wort werden, kümmert er sich vor allem um Stadtentwicklung. Neubaugebiet Nord und Rebflurbereinigung sind die Erfolge, die er sich dabei mit Recht zu Gute halten darf.

Als sich der „Übervater“ der Fraktion, Siegfried Schlüter, 2007 vom Vorsitz zurückzieht, springt Stang in die Bresche, wird inoffizieller „Oppositionsführer“ gegen den grünen Bürgermeister. Sicher ist er keiner, dessen Stärken große Volksreden sind. Doch wer „den Pauli“, wie enge Freunde ihn nennen dürfen, unterschätzt, der wird bald eines Besseren belehrt. Seine Stärken, mit denen er der politischen Konkurrenz zusetzt, sind andere, die manchem der heutigen Politikergeneration fehlen: Die Nähe zu den Bürgern und dennoch der Mut zur eigenen Meinung, auch wenn man mächtig Gegenwind erfährt. Dabei sorgt seine verbindliche Art dafür, dass persönliche Verwerfungen zumeist ausbleiben.

Seit dem aus völlig freien Stücken erfolgten Ausscheiden aus dem Rat 2013 beobachtet er die Kommunalpolitik nur noch als Zuschauer. Den Geburtstag an diesem Mittwoch begeht er beschaulich mit seiner Moni; die Zeiten sind auch für ihn derzeit nicht nach großem Feiern. So bittet er auf Grund von Corona, von Besuchen Abstand zu nehmen.