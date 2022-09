Polizisten attackiert

Schriesheim. Ein angetrunkener Autofahrer hat in der Nacht zum Montag Polizisten mit einem Radmutterschlüssel attackiert, nachdem sein Mitfahrer die Beamten beleidigt und bedroht hatte.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der 26-jährige VW-Golf-Fahrer war zuvor gegen 1.30 Uhr durch den Branichtunnel in Richtung Ladenburg gerast, wie die Polizei am Montag berichtete. Am Kreisel verlor er die Kontrolle, dabei wurden Verkehrsschilder und sein Auto beschädigt. Ein Zeuge verständigte die Polizei. Als diese eintraf, war der Autofahrer bereits dabei, seinen platten Reifen zu wechseln. Sein ebenfalls 26-jähriger Beifahrer beleidigte und bedrohte die Beamten, nachdem diese ihn aufgefordert hatten, die Unfallaufnahme nicht zu stören. Anschließend legte er sich provozierend mitten auf die Fahrbahn der Landesstraße. Der Aufforderung zum Aufstehen kam er zwar nach, stieß aber einen 36-jährigen Polizisten zur Seite und schlug ihm ins Gesicht. Der Golf-Fahrer griff zum Radmutterschlüssel und ging auf die Beamten los, die den Angriff mit Pfefferspray abwehrten.

Ein Alkoholtest auf dem Revier ergab beim Fahrer 0,5 und beim Beifahrer 0,3 Promille. Der Unfallfahrer hatte erst vor wenigen Tagen im Bereich Heidelberg mit einem Messer gegenüber der Polizei Widerstand geleistet. Aufgrund seiner massiven Angriffe wurde die Haftprüfung in Gang gesetzt. Der Mann musste dazu einige Stunden in der Arrestzelle bleiben, wo er ebenfalls randalierte und Polizisten angriff. Zwar durfte er später wieder gehen – seinen Führerschein musste er jedoch dort zurücklassen. pol/agö