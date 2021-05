Polizei sucht weiter nach Räuber

Die Polizei hat nach dem Überfall auf einen Edeka-Markt in Schriesheim den Tatverdächtigen noch nicht ermitteln können. Die Fahndung verlief bislang ohne Ergebnis, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der Täter hatte einen Angestellten mit einem Messer bedroht und war mit mehreren hundert Euro Beute geflüchtet.

Der Unbekannte ist nach bisherigen Erkenntnissen 25 bis 30 Jahre alt, circa 180 Zentimeter groß und schlank. Beim Überfall trug er eine schwarze Sturmhaube, Jeans und eine prägnante, helle Kapuzenjacke. Er sprach Deutsch mit einem osteuropäischen Akzent. Das Küchenmesser hatte der Unbekannte am Tatort zurückgelassen. Es wurde sichergestellt und spurentechnisch untersucht. Während des Überfalls sollen sich mehrere Kunden im Einkaufsmarkt aufgehalten haben, darunter auch in der Warteschlange an der Kasse. Gerade von ihnen erhofft sich die Polizei entscheidende Hinweise, die zur Klärung der Tat führen können. Sie können sich unter Telefon 0621/174-44 44 melden. red