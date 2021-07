Pferdeshow mit Feuer

Spektakuläre, spannende aber auch lustige Unterhaltung mit und rund um Pferde gibt es am Wochenende 17./18. Juli beim Reit- und Fahrverein Schriesheim zu erleben. „Horses & Heroes“ gastiert am Samstag und Sonntag mit vier Vorstellungen am Reitgelände am Wiesenweg.

Ein „feuriges Spektakel“, eine „aufregend sinnliche Welt aus Licht und Schatten“ verspricht die Feuershow am Samstag von 20.30 bis 22.45 Uhr: „Action und Stunts, sensationelle Dressuren und funkensprühende Kämpfe im Licht der Fackeln, wunderschöne und spektakuläre Feuerbilder“, heißt es weiter in der Ankündigung.

Die erste Vorstellung ist am Samstag von 17.30 bis 18.45 Uhr: In der „Rittershow“ gibt es „spektakuläre Szenen – Lanzenstechen, Schwertkampf, Trickriding, Stunts, Action, aber auch Humor und Romantik.“ Die Show ist ebenso am Sonntag (17.30 Uhr) zu sehen.

Comedy zum Ausklang

Lustig soll es zum Ausklang werden, am Sonntag von 14.30 bis 15.45 Uhr bei der „Pferdecomedy“. Eine „Zeitreise durch die Geschichte von Mensch und Pferd, mit viel Humor, die einige Charaktere der Geschichte mit einem zwinkernden Auge auf die Bühne bringt“.

Die Eintrittspreise liegen zwischen 10,50 und 29,50 Euro, Vorverkauf ist über die Homepage von „Horses & Heroes“ möglich. red/sko

Info: www.horses-and- heroes.de/schriesheim