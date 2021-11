Pathos und Banalitäten

Die Online-Kandidaten-Vorstellung ist logistisch und technisch vollauf gelungen: bis in Details alles hochprofessionell, eine wahre Meisterleistung der Stadt. Schriesheim hat damit wirklich Maßstäbe gesetzt für andere Kommunen. Auch nach Corona wird man hinter diese attraktive Form von Bürgerservice nicht mehr zurück können.

Doch so meisterlich der Rahmen, so enttäuschend der Inhalt. Sicher auch dem Format geschuldet blieb der Erkenntnisertrag minimal. Alleine der schrullige Helmut Oelschläger sorgte mit manchmal durchaus nachdenkenswerten, zumeist aber wirr vorgetragenen Einlassungen dafür, dass der Betrachter nicht völlig dem Schlaf anheimfiel.

Ansonsten: viel schwülstiges Pathos à la „wunderschöne bunte Stadt“ mit dem intellektuellen Tiefgang einer „Traumschiff“-Folge. Auch Forderungen wie nach einer Stadt, „in der sich alle Generationen wohlfühlen, Kinder, Jugendliche und Senioren“ waren in ihrer Banalität kaum zu ertragen. Aber Konkretes zu Baugebiet Süd, Festplatz-Gestaltung, Feuerwehr-Neubau, Zukunft Gärtner-Gelände – Fehlanzeige.

Das Problem dieses Wahlkampfes im Allgemeinen und der Kandidaten im Speziellen ist eben, dass Schriesheim kaum ernste Probleme hat. Vielmehr hat es das höchste Pro-Kopf-Einkommen der Region, unterhält Kitas mit preisgekrönten Ausstattungen, kann mehr als 70 000 Euro netto für sein Weinfest ausgeben. Und auch in Corona-Zeiten sieht der Haushalt so blendend aus wie seit Jahren nicht. Kinderarmut, (Sozial-)Wohnungsnot, Verkehrsinfarkt – Probleme der umliegenden Großstädte, die Politiker dort zum Nachdenken zwingen, sind in Schriese nahezu unbekannt. Da wird schon die Idee für einen Vereinsstammtisch zur Innovation.

Am Ende des Abends sah das Lager von Fadime Tuncer sie weiterhin als die Bessere für das Amt, das Lager von Christoph Oeldorf sich in seiner Siegesgewissheit bestätigt; manche seiner Anhänger sagen voreilig einen Triumph gar von 70 zu 30 Prozent voraus. In einer Woche wissen wir mehr.