„Ost-West-Stadtbahn“ wieder auf der politischen Tagesordnung

Welch besseren Ort für eine Aktion der Schriesheimer Grünen zur regionalen Verkehrspolitik mit Winfried Hermann gäbe es als den örtlichen RNV-Bahnhof? Ein Drehkreuz für Straßenbahnen und Busse zwischen Rheinebene und Odenwald. Innerhalb von nur zwei Minuten fahren etwa an jenem frühen Abend gleich zwei Busse ein. „Ist ja ein toller Takt“, staunt der Landesverkehrsminister. Wenn es nach ihm geht, könnte es noch besser kommen: mit der seit Jahrzehnten diskutierten Ost-West-Verbindung zwischen Schriesheim nach Ladenburg bis nach Mannheim. Unterstützung aus Stuttgart wäre den Kommunen also sicher.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Es ist die Bürgermeister-Kandidatin der Schriesheimer Grünen, Fadime Tuncer, die dieses Thema zu ihrem macht und es damit wieder einmal auf die Tagesordnung setzt. „Die Nord-Süd-Achse funktioniert“, sagt die stellvertretende Bürgermeisterin, „doch in Ost-West-Richtung ist es sehr schwierig.“ Wer von der Weinstadt nach Mannheim will, muss eine wahre Rundreise unternehmen, 50 Minuten lang. „Eine Ost-West-Verbindung wäre eine riesige Zeitersparnis: 20 bis 30 Minuten“, schätzt sie – und fordert dafür die Unterstützung des Landes ein.

Förderung vom Land

Bei dessen zuständigem Fachminister rennt sie damit offene Türen ein: „Ein sehr interessantes Projekt, aber auch schwierig“, weiß Winfried Hermann. „Doch die Initiative dafür muss von den Kommunen ausgehen.“ Allerdings gebe es dafür erhebliche finanzielle Förderung sowohl vom Land als auch vom Bund, im Rahmen eines Programms mit dem monströsen Namen „Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz“ (GVFG).

Hermann ermuntert die anliegenden Kommunen ausdrücklich, die Initiative zu ergreifen, „vielleicht im Rahmen eines Zweckverbandes“. Und wenn es dabei haken sollte, könne auch eine Bürgerinitiative die Sache anstoßen: „In anderen Bereichen des Landes war das erfolgreich der Fall“, berichtet er. Die weiteren Schritte sind dann diejenigen wie bei jedem Großprojekt: Machbarkeitsstudie, Finanzierungsplan: „Und dann werden wir das prüfen.“

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

In den betreffenden Kommunen stößt die Initiative auf ganz unterschiedliche Reaktionen. „Derzeit ist ein solches Projekt kein Thema für die Schriesheimer Stadtverwaltung“, erklärt deren Sprecher Torsten Filsinger auf Anfrage des „MM“. Zwar sei die Verbesserung des Angebots im ÖPNV gerade vor dem Hintergrund der Diskussion um den Klimawandel und um Entlastung der Verkehrsinfrastruktur ein „erstrebenswertes Anliegen“, formuliert er. Allerdings „bedarf es aus Sicht der Stadtverwaltung hier zunächst einer umfassenden Betrachtung hinsichtlich der Machbarkeit, des Bedarfs etc.“ Als „Aufgabenträger“ sieht die Stadt Schriesheim zudem nicht sich, sondern den Rhein-Neckar-Kreis.

Ganz anders stellt sich die Situation für den westlichen Nachbarn dar. „Die Stadt Ladenburg begrüßt die Diskussion um eine Straßenbahn-Anbindung“, betont Bürgermeister Stefan Schmutz (SPD) in seiner Stellungnahme an den „MM“. In der jüngsten Fortschreibung des Regionalplans hat sich der Gemeinderat denn auch dafür ausgesprochen, eine Anbindung in Richtung Mannheim-Feudenheim über Ilvesheim vorzumerken. „Eine Durchbindung nach Schriesheim wäre eine sinnvolle Option“, findet Schmutz.

Großes Interesse in Ladenburg

„In Ladenburg haben wir ein ernsthaftes Interesse an dieser Diskussion und an einer mittel- bis langfristigen Umsetzung“, betont der Bürgermeister der Römerstadt. Die Maßnahme würde, abgesehen von den Vorteilen für den Klimaschutz, „die Attraktivität Ladenburgs als Wohngemeinde stärken.“

Auch die Frage der Route Richtung Ilvesheim ist für Schmutz kein Problem, sondern „offensichtlich“: Die nicht mehr genutzte Gleistrasse am Bahndamm in Richtung chemische Betriebe ist ja bereits für den Schienenverkehr gewidmet und sogar im Eigentum der Stadt. Darüber hinaus besteht bereits eine Unterquerung der neuen L 597. „Wichtig in einem ersten Schritt ist es jetzt, Voruntersuchungen einschließlich der Bereitschaft aller möglichen Kostenträger anzuschieben“, sagt Schmutz und nennt dabei sowohl den Rhein-Neckar-Kreis als auch die Stadt Mannheim.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Und diese ist darüber sowohl mit der Gemeinde Ilvesheim als auch mit der Stadt Ladenburg im Gespräch, wie Stadt-Sprecherin Desiree Leisner dem „MM“ mitteilt: „Es ist der Stadt Mannheim nicht zuletzt auch vor dem Hintergrund der Verkehrswende ein Anliegen zu prüfen, wie das Stadtbahnnetz weiter optimiert werden kann, um Nachbargemeinden und die gesamte Metropolregion Rhein-Neckar noch besser mit dem ÖPNV an die Stadt anzubinden“, heißt es in der Stellungnahme.

„Grundsätzlich ist die Anbindung von Kommunen in der gesamten Metropolregion Rhein-Neckar, die bisher noch nicht gut durch das ÖPNV-Schienennetz erschlossen sind, ein wichtiges Anliegen“, betont Leisner und begründet dies mit „dem Potential, Pendlerverkehre, die bisher über den motorisierten Individualverkehr nach Mannheim ein- und ausfahren, aber auch durch Mannheim pendeln, zukünftig auf den ÖPNV zu verlagern.“ Was dabei sowohl baulich als auch finanziell realistisch und machbar ist und welche Fahrgastpotentiale jeweils erschlossen werden können, müsste letztlich durch Machbarkeitsstudien eruiert werden, so Leisner.

Eine solche gab es bereits vor einem Viertel Jahrhundert: Um den Nahverkehr auszubauen, beauftragten der Verkehrsverbund Rhein-Neckar, die Stadt Ladenburg und die Gemeinde Heddesheim 1997 die TTC (Transport-Technologie-Consult Karlsruhe) mit einer Machbarkeitsstudie für Ost-West-Verbindungen zwischen der Bergstraße und Mannheim. Dabei entstanden zwei Varianten: von Hirschberg über Heddesheim und von Schriesheim über Ladenburg/Ilvesheim. Am Ende wurden beide ad acta gelegt.