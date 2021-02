Applaus und viel Lob aus dem Publikum gibt es für die Spielplatz-Pläne von Rolf Schwarz. Doch dann sorgt die Debatte im Altenbacher Ortschaftsrat am Montagabend für Kopfschütteln bei vielen Zuhörern in der unter Corona-Bedingungen voll besetzten Mehrzweckhalle im Schriesheimer Ortsteil. Denn anstatt den fachlich fundierten Vorschlägen des Experten vom Institut für Bewegungserziehung und Sport (ifbs) an der Pädagogischen Hochschule Karlsruhe und Schriesheimer Bürgers gleich die Zustimmung zu erteilen, will die knappe Mehrheit im Gremium nochmal einen Monat für interne Beratungen ins Land gehen lassen. Am 8. März soll nun die Entscheidung im Dauer-Streitthema erfolgen.

Bürgermeister Hansjörg Höfer ist sich deshalb nicht sicher, ob aufgrund der Verzögerung die Fertigstellung des Spielplatzes bis Oktober, also noch in diesem Jahr möglich sein wird. Auch müsse noch die Zufahrt eines Nachbarn über das Grundstück geklärt werden (wir berichteten mehrfach). Ortsvorsteher Herbert Kraus meint dagegen: „Ich stehe hinter dem Projekt. Aber wir haben noch genug Zeit.“

Eine Spielturmanlage zum Klettern und Rutschen, ein Wasser-Matsch-Bereich, eine Dreifachschaukel, drei kleine Trampoline sowie ein Sandkasten für die Kleinkinder mit Picknick-Ecke, so sieht das Konzept vor Rolf Schwarz für den Spielplatz „Am Zehntberg“ aus. Statt des derzeit „trostlosen Katzenklos“ müsse so ein Spielplatz „eine Perle in der Gemeinde sein, ein wichtiger Motor für die Persönlichkeitsentwicklung der Kinder“. Und in Altenbach bestehe da „dringender Handlungsbedarf“, nur ein Spielplatz sei für den Ortsteil eigentlich viel zu wenig. Im städtischen Haushalt 2021 seien für den Zehntberg bereits 16 000 Euro bereits gestellt, berichtet Höfer. Der finanzielle Rahmen sei ausreichend, sogar mit Puffer, erklärt Schwarz.

Viel Lob aus dem Saal

Viele Zuhörer im Saal haben seine Pläne schon in zwei Videokonferenzen gesehen, sich seit Monaten mit Vorschlägen eingebracht. „Mega toll“, lautet das Urteil einer Mutter. Sie wünscht sich, dass der Ortschaftsrat endlich zusammenarbeitet und sich nicht selbst im Wege stehe. Wer bei den Präsentationen gefehlt habe, sei Herr Kraus gewesen, lautet unter Applaus die Kritik aus der Menge. „Ein ganz toller Plan, nicht ganz einfach auf dem kleinen Grundstück“, betont Ortschafts- und Stadtrat Christian Wolf (Grüne Liste). Er drängt auf einen Beschluss, will gleich jetzt eine Debatte. „Wir müssen das noch im Einzelnen intern durchgehen, noch diskutieren. Das heute ist nur der Sachvortrag“, meint dagegen Herbert Kraus.

Kritik an Kraus

Auch von Wolf kommt die Kritik, dass der Ortsvorsteher, trotz Einladung, an den Videokonferenzen nicht teilgenommen, sich vorab nicht informiert habe: „Wir hätten Sie gerne dabei gehabt!“. Auch sei vor der Sitzung eine Woche Zeit gewesen, sich mit den Plänen vertraut zu machen. Doch Kraus unterbindet die kurze Diskussion, droht sogar, seinem Kollegen das Wort zu entziehen.

Auch der Bürgermeister ist verschnupft, hatte sich den „Startschuss“ in Altenbach wohl anders vorgestellt: „Wir bauen in Schriesheim wesentlich größere Spielplatze, das wird im Ausschuss für Technik und Umwelt beschlossen, und da vertrauen wir auf die Fachleute.“ Doch alles Mahnen hilft nichts, die Mehrheit des Ortschaftsrates will erst am 8. März entscheiden.

Unnötige Verzögerung

Damit verzögere sich eben auch die Verhandlung mit dem wegen der Zufahrt betroffenen Grundstückseigentümers, bedauert Höfer. Denn ohne rechtliche Grundlage, ohne Beschluss zur endgültigen Spielplatzgestaltung, könnten die Gespräche über eine Lösung des Konflikts nicht geführt werden. Nicht nur Christian Wolf findet es pikant, dass der Grundstückseigentümer, der sich vehement gegen die Nennung seines Namens in der Öffentlichkeit wehrt, als Kollege für die Freien Wähler selbst im Altenbacher Ortschaftsrat sitzt.