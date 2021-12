Orgelkonzert am 29. Dezember

Auch in diesem Jahr lädt die evangelischne Kirchengemeinde Schriesheim zum traditionellen und beliebten Orgelkonzert „zwischen den Jahren“ ein. Wie immer findet es an einem 29. Dezember statt, in diesem Jahr ist dies ein Mittwoch. Konzertbeginn in der evangelischen Stadtkirche ist um 19.30 Uhr, der Eintritt ist frei.

Kantor Martin Fitzer hat ein Programm mit weihnachtlicher und besonders klangschöner Orgelmusik des Barock und der Romantik aus Deutschland, Frankreich und Italien zusammengestellt. Zu hören sind an diesem Abend Werke von Dieterich Buxtehude, Joseph Gabriel Rheinberger, Cesar Franck und Marco Enrico Bossi.

Auch dieses Orgelkonzert (die Orgel ist das Instrument des Jahres 2021) muss wieder gemäß den aktuell geltenden Vorschriften der Corona-Schutzverordnung durchgeführt werden (voraussichtlich 2Gplus mit den in Baden-Württemberg geltenden Ausnahmen). red