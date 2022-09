Opernkonzert in Kirche

Schriesheim. Ein Opernkonzert mit Werken von Giuseppe Verdi, Pietro Mascagni und Georges Bizet – das verspricht der Kulturkreis Schriesheim bei einem musikalischen Abend am Sonntag, 18. September. In der Evangelischen Kirche präsentieren die Künstler ein Programm aus Arien und Duette aus „Aida“, „Il Trovatore“, „Cavalleria rusticana“ und „Carmen“. Julia Faylenbogen singt Mezzosopran, Irakli Kakhidze Tenor und Matteo Pirola sitzt am Piano. Gleichzeitig übernimmt er die Moderation und begleitet die Zuhörer durch den Abend.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Einlass ist um 18.30 Uhr, das Konzert beginnt um 19.30 Uhr. Karten gibt es im Vorverkauf online unter https://www.kk-schriesheim.de/programm/tickets und bei HandWerk, Heidelberger Straße 24, sowie bei Peppilello, Kirchstraße 1A. Restkarten werden laut Kulturkreis auch an der Abendkasse verkauft. Plätze im unteren Kirchenschiff kosten 25 Euro, für Kulturkreis-Mitglieder 20 Euro sowie für Auszubildende, Schüler und Studenten. Auf der Empore ist die Sicht eingeschränkt, teilt der Kulturkreis mit, diese Karten kosten daher nur zehn Euro. vs