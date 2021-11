Oeldorf, Tuncer und zwei Neue

Da fällt so manchem im Gemeindewahlausschuss die Kinnlade herunter, als Vize-Bürgermeister Michael Mittelstädt die eingegangenen Bewerbungen für die Bürgermeisterwahl am 28. November vorträgt: Dass Christoph Oeldorf und Fadime Tuncer antreten, ist hinlänglich bekannt. Doch eine faustdicke Überraschung ist, dass es zwei weitere Bewerber gibt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Dabei gilt die Sitzung im Vorfeld lediglich als Formsache. Anders als seine Mitbewerberin Fadime Tuncer ist Kandidat Christoph Oeldorf (wegen eigener Veranstaltung) erst gar nicht erschienen. Auch Bürgermeister Hansjörg Höfer ist in Urlaub, vertreten wird er durch seinen zweiten Vize, CDU-Fraktionschef Michael Mittelstädt. Seine erste Stellvertreterin Tuncer kann die Sitzung ja nicht leiten, da sie selbst Kandidatin ist.

Flankiert wird Mittelstädt von den zwei wichtigsten Amtsleitern der Verwaltung: Dominik Morast vom Hauptamt und Achim Weitz vom Ordnungsamt. In ihren Händen liegt der korrekte Ablauf der Wahl. In Schriesheim will man Berliner Verhältnisse auf jeden Fall vermeiden.

Keine Befangenheit

Und deshalb klärt Vorsitzender Mittelstädt denn auch gleich zu Beginn einen wichtigen Punkt: den der Befangenheit. Und so betont er, dass es in diesem Sinne – ja, so heißt das juristisch wirklich – „unschädlich“ sei, wenn sich auch Mitglieder des Gemeindewahlausschusses in diesem Wahlkampf engagieren.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Und dann trägt er die Namen der eingereichten Bewerber vor, geordnet nach dem Datum ihres Eingangs: Oeldorf am 26. Juni um 0.02 Uhr, Tuncer am 8. Juli um 12.28 Uhr. Und dann die beiden neuen Namen: Samuel Speitelsbach, Jahrgang 1986, aus Ravenstein und Helmut Oel-schläger, Jahrgang 1954, aus Wilhelmsfeld (Infos über diese beiden Bewerber in separatem Bericht).

„Alle Bewerbungen sind fristgerecht eingegangen und daher rechtswirksam“, gibt Mittelstädt das Ergebnis der Prüfung durch die Verwaltung wieder. Doch Liselore Breitenreicher von der Bürgergemeinschaft fällt das Alter des Kandidaten Oelschläger auf: „Ist seine Zulassung in diesem Alter denn rechtens?“ Ja, betont Ordnungsamts-Chef Weitz. Doch auch haarscharf an der Grenze: Ein Jahr älter, also 68, und er hätte nicht zugelassen werden dürfen.

Der Ausschuss billigt also die Zulassung aller, so dass die Stimmzettel in Druck gehen und bald denjenigen zugestellt werden können, die Briefwahl beantragt haben: „Mit Sicherheit am Dienstag, möglicherweise schon ab Freitag“, erläutert Weitz.

Alle vier Bewerber werden von der Stadt außerdem zu ihrer offiziellen Kandidaten-Vorstellung eingeladen, die am 19. November in der Kernstadt und den folgenden Werktagen in den beiden Ortsteilen stattfindet. „Ob alle vier auch kommen, ist natürlich deren Sache“, so Weitz.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Für den Ablauf gilt ein strenges Reglement. Anders als bei den vergangenen Wahlforen des „Mannheimer Morgen“ und der „Rhein-Neckar-Zeitung“ dürfen die Kandidaten nicht miteinander diskutieren und die Bürger auch keine Fragen direkt vor Ort an die Bewerber richten.

Ihre Fragen sind zuvor schriftlich bei der Stadt einzureichen – auf einem eigens dafür vorgesehenen Formular. Seit Mittwoch ist es auf der Internetseite der Stadt, im Mitteilungsblatt sowie im Rathaus und in der Verwaltungsstelle Altenbach erhältlich; bei der Stadt abgegeben werden muss es in einem geschlossenen Umschlag, eine Fragestellung per Mail ist nicht gestattet. „Dann würden wir von der Verwaltung ja vorher wissen, was gefragt wird“, so Ratsschreiber Morast.

Denn die Formulare wandern in eine Los-Trommel, aus der erst eine Stunde vor Beginn der Kandidatenvorstellung die Fragen gezogen werden, die in der Veranstaltung danach gestellt werden. Die Verwaltung prüft dabei, „ob es eine saubere Frage ist“, wie Morast formuliert, und ob sie inhaltlich verständlich ist. Thematisch ähnliche Fragen werden von der Verwaltung gebündelt. Insgesamt sind zwölf Fragen geplant.

„Wie kommt man denn auf die Zahl zwölf?“, fragt Stadträtin Dagmar Wenger. „Das haben Sie im Gemeinderat so beschlossen“, pariert Morast. Die Zahl resultiert aus einer Hochrechnung der benötigten Zeit.

Zwölf Fragen an vier Kandidaten – denn nur einen Bewerber zu fragen, ist auch nicht gestattet – macht 48 Antworten. Bei zum Beispiel drei Minuten Redezeit wären das für diesen Teil der Veranstaltung fast zweieinhalb Stunden. „Um 23 Uhr wollen wir fertig sein“, hofft Morast. Dafür sorgen soll ein professioneller Moderator: Markus Brock vom SWR.