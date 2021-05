Noch heute ein kämpferischer Demokrat

Wenn es um die Politik geht, dann kann er sich immer noch erregen. Und man bekommt einen Eindruck von jenem Kampfgeist, mit dem er einst weit über die Grenzen Schriesheims hinaus Schlagzeilen macht: In den 1990er Jahren ist er als Mitglied des Landtags von Baden-Württemberg der protokollarisch ranghöchste Bürger der Weinstadt, bleibt auch danach noch mehrere Jahre im Gemeinderat aktiv. An diesem Donnerstag feiert Bernhard Scharf seinen 85. Geburtstag.

AdUnit urban-intext1

Am 20. Mai 1936 zwar in einer Klinik in Ludwigshafen geboren, ist er dennoch ein echter Schriesemer. Vater Erwin, Chemiker bei der BASF, erwirbt 1934 vor Ort ein Grundstück in renommiertester Lage: den Madonnenberg, der bis 1960 in Familienbesitz bleibt und für seine Pfirsiche weithin bekannt ist. Bei alten Schriesemern heißt daher der Jubilar selbst auch nur „de Pesching“.

Patente tragen seinen Namen

© privat

Bernhard Scharf studiert wie der Vater Chemie, promoviert auch wie dieser und geht wie dieser zur BASF. Seinen Namen tragen mehrere Patente: Telefongehäuse und Legosteine haben Legierungen, die Bernhard Scharf entwickelt. Doch während der Vater die Freien Wähler mitbegründet, geht Sohn Bernhard zur FDP, baut den hiesigen Stadtverband auf, wird 1986 Kreisvorsitzender, 1988 Landtagsabgeordneter, 1989 zusätzlich Stadtrat und Kreisrat. Diese Mehrfachbelastung hat ihren gesundheitlichen Preis; nach einer Herzoperation 1994 zieht Scharf sich aus der großen Politik zurück, bleibt aber Stadt- und Kreisrat.

Hier gilt er als prinzipientreu bis zur Sturheit, wie selbst Freunde augenzwinkernd zugeben. Doch Nachgeben ist seine Sache nicht. Das gilt vor allem für seine Scharmützel mit seinem Lieblings-Sparringspartner Peter Riehl, der übrigens heute ebenfalls Geburtstag feiert, allerdings sechs Jahre jünger ist als der Liberale. Beide kennen sich seit Pfadfindertagen, doch niemand kritisiert den Bürgermeister so unerbittlich wie Scharf. Und nichts bringt im Rat wiederum Riehl so auf die Palme wie eine Wortmeldung des Liberalen.

AdUnit urban-intext2

1999 verlässt Scharf den Gemeinderat, wendet sich übergeordneten ehrenamtlichen Tätigkeiten zu: dem Rotary-Club, dessen District-Governor er wird. Ja, er und seine Frau, vor Ort als Apothekerin bekannt, gründen 2006 mit einem Großteil ihres Privatvermögens sogar eine eigene, die Bernhard- und Ingeborg-Scharf-Stiftung, die in Nepal tätig ist.

Mit Aufklärungsarbeit und praktischem Engagement versucht die Stiftung vor Ort, der Bevölkerungsexplosion entgegenzuwirken, die jeden Fortschritt aufzehrt. Die Abkürzung der Stiftung „BISS“ zeugt sowohl von ungebrochener Kampfeslust des Jubilars als auch von seinem hintergründigen Humor. (Bild: privat)

AdUnit urban-intext3