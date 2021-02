In der Schriesheimer Kommunalpolitik galt er lange als unendliche Geschichte: der Bau eines Rettungsweges am Haus der Volkshochschule in der Altstadt. Nach drei Jahren Diskussion und Planung ist die Fluchttreppe nun fertiggestellt. Besonders schön ist die Stahlkonstruktion nicht und mit mehr als 185 000 Euro auch teuer. Doch sie kann Leben retten.

Die neue Nottreppe am Haus der Volkshochschule in der Schriesheimer Altstadt: Nach mehr als drei Jahren Diskussion ist sie fertiggestellt. © Marcus Schwetasch

Denn der Hintergrund ist ernst, ja todernst: das Unglück bei der Love Parade in Duisburg vom Juli 2010, bei dem 21 Menschen ums Leben kamen und 652 teils schwer verletzt wurden. In dessen Folge wurden alle öffentlichen Gebäude im Rhein-Neckar-Kreis, die stark von Publikum frequentiert werden, sukzessive daraufhin untersucht, welche Fluchtmöglichkeiten vor Ort bestehen.

Am 12. April 2017 war er an der Reihe: der in der Altstadt gelegene „Jörg-Bau“ aus den 1960er Jahren, in dem die Volkshochschule untergebracht ist. „Hierbei wurde festgestellt, dass das Gebäude über keine ausreichenden Flucht- und Rettungswege verfügt“, hieß es daraufhin in einer Mitteilung der Verwaltung an den Gemeinderat.

Feuerbeständiges Material nötig

Um dieses Manko zu beheben, erarbeiteten Stadt und Kreis ein ganzes Maßnahmenbündel. Kernstück: Auf der Ostseite muss am Haus ein sogenannter Fluchttreppenturm aus nicht brennbarem Material errichtet werden. Zu ihm sollte es aus jedem Raum einen Zugang geben, das Treppenhaus auf jeder Etage durch automatische Rauchschutzvorhänge abgeschottet werden können.

Problem von Anfang an: Da sich das Gebäude im historischen Ortskern befindet, wären hier eigentlich die Auflagen der Altstadtsatzung zu beachten. Demnach dürfen sichtbare Bauteile nur aus Holz ausgeführt werden. Nicht brennbares Material für den Fluchtturm – das bedeutet jedoch Stahl oder Aluminium.

Aus brandschutzrechtlicher Sicht waren die Vorgaben der Altstadtsatzung also „nicht mit den Anforderungen an einen zweiten Rettungsweg in Einklang zu bringen“, wie die Verwaltung dem Gemeinderat mitteilte: „Verschiedene Arbeiten müssen deshalb abweichend von der Altstadtsatzung ausgeführt werden.“ Abgesehen von der Optik sorgten die Kosten im Rat für Unmut: Eine erste Schätzung sprach von 140 000 Euro.

Gleichwohl mahnte die Verwaltung zur Eile: „Um das VHS-Gebäude auch weiterhin nutzen zu können, ist die Herstellung eines zweiten Fluchtweges unumgänglich“, warnte sie in ihrer Vorlage für den Rat. Diesen beeindruckte das jedoch überhaupt nicht – angesichts damals bekannt gewordener Kostenexplosionen bei Zehntkeller-Sanierung und Kindergartenbau. „Wir möchten heute lieber nicht darüber befinden“, erklärte Grünen-Fraktionschef Christian Wolf in der Ratssitzung vom 17. Mai 2017 und erhielt dafür ausnahmsweise Rückendeckung vom gesamten Gremium. Zunächst sollten alternative Gestaltungsvorschläge vorgelegt worden.

Die wurden dann vom Bauamt auch erarbeitet: für ein eher massives Stahlgerüst und für eine filigranere Schlosserkonstruktion aus geschweißten Stahlträgern. Kosten: zwischen 184 000 und 224 000 Euro.

Landratsamt bleibt hart

Angesichts dieser Summen wurde das Thema in der Ratssitzung vom November 2017 erneut vertagt. Die Verwaltung packte das Problem jetzt grundsätzlich an und wandte sich an den Kreis, ob die Maßnahme wirklich notwendig sei; im Ernstfall könnte für eine Rettung doch auch die Drehleiter der Feuerwehr ausreichen, hieß es. Doch der Kreis blieb hart, erklärte im Januar 2018, „dass ein zweiter baulicher Rettungsweg für dieses Gebäude erforderlich ist“.

Nun musste das Projekt umgesetzt werden, der Technische Ausschuss erteilte eine Befreiung von der Altstadtsatzung. Im Frühjahr 2020 begannen die Schlosserarbeiten, im Sommer der Einbau der Ausgänge in der Fassade und der Brandschutzvorhänge im Treppenhaus.

Der nun doch schnelle Fortgang ist positiver Effekt eines negativen Umstandes: Wegen der Corona-Krise ist der VHS-Betrieb geschlossen. „Den Lockdown haben wir genutzt, um die Arbeiten schnellstmöglich voranzubringen“, erklärt Bürgermeister Hansjörg Höfer.

Und die Kosten? Aktuell liegen sie bei „etwa 185 000 Euro“, erläutert Stadt-Sprecherin Larissa Wagner, aber ein paar Arbeiten stünden noch aus: „Über die Gesamtkosten können wir zum jetzigen Zeitpunkt keine näheren Angaben machen.“