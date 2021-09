Neues „Dorf Café“ macht Fortschritte

Das „Dorf Café“ in Altenbach macht Fortschritte. Wie die evangelische Kirchengemeinde mitteilt, hat sie inzwischen die Baugenehmigung für das Projekt und den damit verbundenen roten Punkt erhalten. Über den aktuellen Stand der Planungen will sie am Samstag, 25. September, bei einer Art „Probe Café“ auf dem Vorplatz des Gemeindehauses im Schriesheimer Stadtteil informieren.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Altenbacher Bürgerinnen und Bürger sind eingeladen, das Angebot zur Begegnung von 11 bis 16 Uhr zu genießen. Auf dem Vorplatz werden Kaffee und Kuchen, ein Mittagstisch und weitere Getränke angeboten. Außerdem können Anregungen eingebracht werden. Alle können sich bei diesem Ausblick einbringen. „Wir freuen uns und sind stolz über das ehrenamtliche Engagement, von dem das ganze Projekt lebt“, schreibt die Kirchengemeinde. Alle Interessierten können zum nächsten Planungstreffen am Donnerstag, 16. September, um 19 Uhr im evangelischen Gemeindehaus dazu kommen. hje