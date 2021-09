„Nationalismus bekämpfen“

Welchen Charakter soll das Amtliche Mitteilungsblatt der Stadt Schriesheim künftig haben? Reine Verkündung von Terminen und Berichten oder auch Meinungsbeiträge? Darüber besteht derzeit ein grundsätzlicher Dissens zwischen der Verwaltung und dem Gemeinderat. Einmütig kritisierte die Bürgervertretung die von Bürgermeister Hansjörg Höfer erlassenen neuen Richtlinien.

Wie viele Gemeinden gibt auch Schriesheim ein Amtliches Mitteilungsblatt heraus, in dem nicht nur die Verwaltung, sondern auch Kirchen, Parteien und Vereine Beiträge veröffentlichen dürfen. Seit Ende der Sommerferien gelten dafür strengere Richtlinien. Meinungsbeiträge sind nicht mehr gestattet. Ausnahme: Fraktionen zu lokalen Themen.

Anlass war eine Veröffentlichung des „Schriesheimer Demokratie- und Kulturvereins e. V.“, dessen Vorsitzender AfD-Stadtrat Thomas Kröber ist, in der Ausgabe vom 7. Juli. Unter der Überschrift „Wir wollen keine Knechte“ richtete der Beitrag heftige Angriffe gegen die Fußball-Nationalmannschaft. Mit dem Hinweis auf die LGBTQ-Armbinde von Kapitän Manuel Neuer hieß es: „Was, bitteschön, soll demnach an der deutschen Nationalmannschaft noch deutsch, national oder männlich sein.“ Und: „Eine deutsche Fußballnationalmannschaft, die ihrem Namen gerecht werden will, ist als Kulturträger und Repräsentant des Deutschtums in der moralischen Pflicht, in aller Konsequenz deutsche Tugenden, deutsche Kultur und das schwarz-rot-goldene Banner in Europa zu vertreten.“

Staatsferne der Presse

Daraufhin entschloss sich die Verwaltung, Meinungsbeiträge auszuschließen – und zwar von allen Einsendern, um rechtlich nicht angreifbar zu werden. Damit sei das Mitteilungsblatt lediglich auf seine ursprüngliche Funktion zurückgeführt worden, argumentierte Höfer. „Ein Mitteilungsblatt darf keine Zeitung sein“, verwies der Bürgermeister auf mehrere höchstrichterliche Urteile klar. Demnach dürften Mitteilungsblätter nur informieren, aber nicht zur Meinungsbildung beitragen: „Es gilt die Staatsferne der Presse.“

Mit Gründung des Demokratie- und Kulturvereins sei die „politische Diskussion in die Vereinsveröffentlichungen hineingetragen“ worden, so Höfer. Deshalb bestehe auch in diesem Bereich Handlungsbedarf.

„Das Ärgernis besteht darin, dass die Änderung von heute auf morgen kam“, kritisierte Robert Hasenkopf-Konrad (Grüne). Artikel wie die von dem neuen Verein „muss man eben ertragen“. Beiträge sollten wie bisher veröffentlicht werden, wenn „sie einen respektvollen Wortlaut haben“, forderte Andrea Diehl (CDU).

Differenziert äußerte sich Matthias Meffert. Der Freie Wähler kritisierte zwar „mangelnde Transparenz und Kommunikation“, nannte die Haltung der Verwaltung aber „in einigen Punkten nachvollziehbar“.

„Demokratie lebt vom Meinungsaustausch“, meinte Sebastian Cuny (SPD). Für den Umgang mit den Texten des neuen Vereins gelte daher „Aushalten und Gegenhalten“. Wegen Verstößen Einzelner eine „breite Mehrheit einzuschränken und zu bestrafen“ sei nicht gerechtfertigt, kritisierte Wolfgang Renkenberger (FDP). „Für Ältere, die nicht im Internet sind, ist das Mitteilungsblatt als Informationsquelle wichtig“, mahnte Liselore Breitenreicher (BgS).

Mit Spannung erwartet wurde die Stellungnahme von Thomas Kröber. Der AfD-Stadtrat kritisierte, die neue Vorgehensweise verstoße gegen die Richtlinien von 2006. Es gebe „keine rechtliche Notwendigkeit“, so zu handeln: „Wer bestimmte Berichte nicht lesen will, der kann sie ja umblättern“, formulierte Kröber. „Sie behandeln die Bürger wie ein Kindermädchen“, griff er Höfer dann direkt an: „Lassen Sie es doch einfach sein. Sie sind nur noch ein halbes Jahr im Amt, lassen sie es auslaufen.“

Höfer blieb bei seiner Linie. „Ich höre immer: ,Das muss man ertragen’“, reagierte er emotional: „Ich will das nicht mehr länger ertragen“, betonte er zu der Forderung, erst das Treffen mit den Vereinen an diesem Mittwoch abzuwarten.

„Mein ganzes politisches Leben trachte ich danach, solch rechtsnationalistischen Kräften entgegenzutreten“, so Höfer. Längst reiche es nicht mehr aus, „dem Rechtspopulismus nur die Gelbe Karte zu zeigen“. Dafür brauche die Verwaltung aber die notwendigen Instrumente. Wenn der Gemeinderat ihm „dieses Werkzeug aus der Hand nimmt“, trage dieser dafür die Verantwortung: „Das werde ich dann auch den Bürgern so weitergeben, die sich bei mir über solche Texte beschweren.“