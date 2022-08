Nach Unfall außer Lebensgefahr

Schriesheim. Bei einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Motorrad hat der Motorradfahrer laut Mitteilung der Polizei schwerste Verletzungen erlitten und musste mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden (wir berichteten). Lebensgefahr besteht für den Mann seit Montagnachmittag nicht mehr, wie die Polizei auf Anfrage bestätigte. Der Motorradfahrer erlitt multiple Brüche und innere Verletzungen, es sei mit einem langen Krankenhausaufenthalt bei ihm zu rechnen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Inzwischen ist auch der Unfallhergang klar, wenngleich die Polizei noch weiter ermittelt: Der 63-jährige Pkw-Fahrer war auf der L 536 von Schriesheim nach Wilhelmsfeld unterwegs. Als er nach links auf die L 596a Richtung Altenbach abbiegen wollte, kollidierte er frontal mit dem Motorradfahrer. Der Motorradfahrer stürzte schwer, durch die Kollision gerieten beide Fahrzeuge in Brand. Der Pkw-Fahrer wurde lediglich leicht verletzt.

Brand rasch gelöscht

Der Pkw brannte nach der Kollision vollständig aus. © FFW Altenbach

Die Landstraße musste im Bereich zwischen Haus Stammberg und der Abbiegung nach Altenbach komplett gesperrt werden. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden, außerdem wurde die Fahrbahn der L 536 stark durch den ausbrennenden Pkw beschädigt und der daneben befindliche Grünstreifen geriet in Brand. Der Brand konnte jedoch schnell gelöscht werden. Eine Fläche von rund 50 Quadratmetern wurde durch das Feuer verwüstet. Außerdem wurde ein Leitpfosten beschädigt. Aufgrund des Brands ist die Fahrbahn so stark demoliert, dass sie instand gesetzt werden muss. Der Verkehr wird über den Abbiegestreifen umgeleitet. pol/sko