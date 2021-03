Der 17-jährige Leon Kunz aus Schriesheim (Bild) ist bei der TV-Sendung „Dein Song“ (Kika) weiterhin erfolgreich. Der junge Musiker schaffte es in die nächste Runde und steht nun als einer von acht Teilnehmerinnen und Teilnehmern im Finale. Nach seinem Erfolg in der am Mittwochabend ausgestrahlten Folge gehört er nun zu jenen, die ihr Werk gemeinsam mit einem professionellen Musiker oder einer professionellen Musikerin weiterentwickeln und -produzieren dürfen. Leon hatte sich mit dem selbst komponierten Lied „Wir schweigen“ beworben. Für ihn sei es schon überraschend gewesen, dass er überhaupt eingeladen wurde, sagte er kürzlich im Gespräch mit dieser Zeitung.

Leons sogenannter Musikpate ist nun der deutsche Rap- und Pop-Musiker Kayef. Der 26-Jährige, der mit bürgerlichem Namen Kai Fichtner heißt, ist ein deutscher Rap- und Pop-Musiker aus Düsseldorf. „Es ist einfach schön zu sehen, dass es eine Show gibt, die sich mit mehr beschäftigt, als nur der bestmöglichen Vermarktbarkeit eines Sängers“, wird der Künstler in einer Pressemitteilung des Senders zitiert. Wer am Ende den Titel als bester Songschreiber bekommt, entscheidet sich im Live-Finale, das am Freitag, 19. März, im Sender Kikaausgestrahlt wird. tge (Bild: Andrea Enderlein)

Info: Folgen der Sendung abrufbar unter kika.de/dein-song