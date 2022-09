Musikalisches Fest für Opernfreunde

Es war ein Abend voller Gänsehautmomente, die das begeisterte Publikum in der evangelischen Stadtkirche in Schriesheim erleben durfte. Und so verließen nach dem außergewöhnlichen Opernkonzert die Zuschauer noch von der Musik beseelt die Kirche. Es war der dritte Opernabend, den der Schriesheimer Kulturkreis (KKS) organisiert und der am Sonntag alle hohen Erwartungen des Publikums übertroffen hatte.

Zu verdanken war dies den guten Beziehungen der Vorstandschaft des KKS zum Pianisten Matteo Pirola, der durch den Abend führte, und seinen guten Kontakten zum Mannheimer Nationaltheater. Er konnte für das Konzert den georgischen Tenor Irakli Kakhidze und die am Nationaltheater Mannheim gastierenden ukrainische Mezzosopranistin Julia Faylenbogen, die aber kurz vor dem Konzert krankheitsbedingt absagen musste, gewinnen. Eine Meisterleistung, dass die Veranstalter kurzfristig die tschechische Mezzosopranistin Karla Bytnarova engagieren konnten, die für diesem Abend aus der Nähe von Köln angereist war.

Es waren die wundervollen Stimmen, die den Abend zu einem Hochgenuss machten. Auf dem Programm standen vier mächtige exorbitante Opern großer Komponisten. Den Auftakt machte „Il Trovatore“ von Giuseppe Verdi, einer Oper von Liebe, Hass und Verwechslung geprägten Dramaturgie. Stimmgewaltig sang der Tenor „Ah, si ben mio“, die Arie des Manrico aus dem dritten Akt. Musste doch die Zigeunerin Azucena in dem Stück erkennen, dass sie statt des verhassten Grafensohns ihren Eigenen in die Flammen geworfen hat. „Lodernde Flammen schlagen zum Himmel auf“, sang Bytnarova schmerzerfüllt.

Liebe, Hass und verschmähte Liebe sind wiederum die tragenden Elemente in „Aida“, das Verdi als Auftragsstück zur Einweihung des Suezkanals komponiert hatte und das am Weihnachtsabend 1871 in Kairo uraufgeführt wurde. Aus dem ersten Akt sang Kakhidze die wohl bekannteste Arie, ein von Pavarotti gern gesungenes Paradestück, „Celeste Aida“. Nach dem letzten Ton tobte ein stürmischer Applaus, der nach jeder Arie nicht weniger wurde.

Dramen bescheren Gänsehaut

Nach der Pause ging die musikalische Reise nach Sizilien zu „Cavallerie Rusrticana“ von Pietro Mascagni, ein Stück voller Leidenschaft, das von betrogener Liebe handelt, die in einem Mord endet. Den Abschluss des Konzertes machten Arien aus Georges Bizet „Carmen“, einem Stück, dass zum Tod von Carmen, einer verführerischen Tänzerin führt – rasend vor Wut sticht der verschmähte Geliebte José Carmen das Messer in die Brust. Das Publikum war vollends begeistert. „Ich habe jetzt noch eine Gänsehaut, so schön war der Abend“, schwärmte beim Nachhauseweg ein Opernfan.