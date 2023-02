Musik mit Temperament

Zu einem Klezmer-Abend mit dem Heidelberger Klezmer Quartett lädt die Amnesty Gruppe Ladenburg-Schriesheim am Samstag, 4. Februar, um 19.30 Uhr in den Zehntkeller in Schriesheim ein. Das Klezmer Quartett sind Holger Teichert (Klarinette), Johannes Stange (Trompete), Roland Döhringer (Kontrabass) und Marcus Armani (Gitarre). Den Musikern gelingt es, die Zuhörer mit der temperamentvollen wie gleichzeitig traurigen Musik in ihren Bann zu ziehen. Mit dem Jazzgitarristen Marcus Armani, einem glühenden Verehrer Django Reinhards, trifft Gypsy Jazz auf Klezmer. Unterhaltsame und gleichzeitig informative Anekdoten bereichern den Abend und lassen die jüdische Kultur für die Zuhörer lebendig werden.

Der Eintritt kostet 20 Euro (ermäßigt 16 Euro). Der Vorverkauf läuft in Schriesheim bei Utes Bücherstube, Heidelberger Straße 10, und in Ladenburg bei Bücher am Markt, Marktplatz 2. Reservierungen sind möglich unter: kontakt@amnesty-ladenburg-schriesheim.de. red