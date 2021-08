Museum Théo Kerg öffnet wieder

Der Abbau der jüngsten Sonderausstellung („Resultat“) und der Wiederaufbau der Dauerausstellung im Schriesheimer Museum Théo Kerg sind abgeschlossen. Das teilt der Kulturkreis mit. Die Tore werden deshalb an den Sonntagen zwischen 29. August und 19. September (jeweils zwischen 14 Uhr bis 17 Uhr) wieder offen sein. Anschließend beginnen Vorbereitungen für ein weiteres Projekt in diesem Jahr: die zweite Sonderausstellung, die am 3. Oktober eröffnet wird, trägt den Titel „Hommage an Lynn Schoene“ und ist dem umfangreichen künstlerischen Werk der ehemaligen Museumsleiterin gewidmet. red

