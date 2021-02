Schriesheim. Leon Kunz und die Gitarre – das war Liebe auf den ersten Blick. „Ich erinnere mich noch gut an den Tag der offenen Tür, als man verschiedene Instrumente ausprobieren konnte“, erzählt der 17-jährige Schriesheimer. Damals war er sechs. Überall habe er bereits einen Ton herausbekommen, es sei aber die Gitarre gewesen, bei der er sich sofort wohlgefühlt habe. Jetzt hat er es mit diesem Instrument sogar ins Fernsehen geschafft – als Teilnehmer der Sendung „Dein Song“ im Kinderkanal von ARD und ZDF (Kika). Die Folge, in der Leon auftritt, wird an diesem Montagabend ausgestrahlt.

14 Jugendliche kämpfen um einen Titel Gleich in der ersten Folge der neuen Staffel von „Dein Song“ ist Leon aus Schriesheim mit seinem Auftritt an der Reihe. Die Show geht bereits in ihre 13. Staffel. Die Episode mit Leon wird am Montag, 22. Februar, ab 19.25 Uhr im Kinderkanal von ARD und ZDF (Kika) ausgestrahlt. Bis zum 18. März gibt es immer von montags bis donnerstags eine Folge. Das Finale findet am Freitag, 19. März, live statt. Dort wählen die Zuschauer dann den Gewinner. Insgesamt nehmen 14 jugendliche Liedermacher und zwei Duos aus Deutschland und der Schweiz an der Sendung teil. Die acht Besten werden von der Jury ausgewählt und kommen ins Finale. Die Jury besteht aus den Musikern Angelo Kelly, Mieze Katz, Ole Specht und Lotte. Die acht Finalisten können ihre eigenen Lieder dann mit namhaften Künstlern wie zum Beispiel Milow oder Johannes Strate von der Band Revolverheld weiterentwickeln. tge

Der Name ist bei dieser Sendung Programm. Die Kandidatinnen und Kandidaten, allesamt Jugendliche, haben eigene Lieder komponiert, die sie der vierköpfigen Jury vortragen konnten. „Ich hatte bei meinem Auftritt die Gitarre und meinen Computer dabei“, erzählt Leon. Auf dem Computer hatte er sich zuvor den Beat komponiert. Das ist der Grundtakt. Auf diesen hat er mit der Gitarre sein Lied gespielt.

Lied über verlorene Freundschaft

„Der Song handelt von dem Gefühl, das man hat, wenn eine langjährige Freundschaft zerbricht“, berichtet der Schüler. Er selbst habe das erlebt, zum Beispiel dieses „Sich-aus-dem-Weg-gehen“, deshalb bedeutet Leon dieses Lied besonders viel. „Wir schweigen“ ist das erste komplette Lied, das der talentierte Musiker komponiert hat. „Vorher habe ich immer schon am Computer etwas produziert, aber das ist mein erster vollständiger Song“, sagt Leon. Dass er es mit diesem so weit bringen würde, hätte er am Anfang selbst nicht für möglich gehalten: „Mein Motto war eher: Bewerben und schauen, wie es läuft.“

Als er dann vor der vierköpfigen Jury singen sollte, war er ziemlich aufgeregt. „Ich glaube, das wird man in der Sendung dann auch sehen“, sagt Leon. Die Folge am Montag wird er entweder mit der Familie oder einem Freund schauen. Dankbar ist der Schriesheimer für die Rückmeldung, die er erhalten hat. „Ich bin sehr wohlwollend empfangen worden und habe auch sehr konstruktives Feedback bekommen.“ An Bühnenerfahrung mangelt es dem 17-jährigen Leon allerdings nicht. Zwei Mal hat er bereits gemeinsam mit einem Duettpartner den Bundespreis „Jugend musiziert gewonnen“ – 2017 und 2019 war das.

Damit seine musikalische Laufbahn so erfolgreich weitergeht, geht der Gymnasiast zusätzlich noch vier Mal in der Woche auf die Musik- und Singschule Heidelberg. Dort ist er in einem Programm für die studienvorbereitende Ausbildung. Seitdem spielt er zusätzlich zur Gitarre noch Klavier.

Musik als Studienziel

„Ich will auf jeden Fall etwas mit Musik studieren“, sagt er und nennt sein Wunschziel: „Ich möchte mich an der Popakademie in Mannheim bewerben.“ Diese Hochschule hat bereits einige bekannte Künstler hervorgebracht – unter anderem die Popsängerin Alice Merton. Pop und HipHop sind die Musikrichtungen, die ihn am meisten interessieren. Da er während der Produktion viel mit dem Computer arbeitet, ist die klassische Gitarre für ihn ein gutes „Kontrastprogramm“ wie er sagt.

Komponieren auf Abstand

Die Corona-Pandemie hat Leons Arbeit verändert. „Ich hatte wirklich Glück, dass die Sendung zu einem Zeitpunkt gedreht wurde, als es immerhin möglich war, etwas Kontakt zu haben“, sagt der Musiker. Die Aufzeichnung fand im Juli 2020 im Schloss Biebrich in Wiesbaden statt – zu einer Zeit, als die Kontaktbeschränkungen nicht so stark waren. „Trotzdem hat man sehr auf unsere Sicherheit geachtet“, betont Leon. Unter anderem Abstand halten, zwischen den Drehs Maske tragen, Desinfektionsmittel und ein negativer Corona-Test gehörten zu den Maßnahmen.

Mit einigen seiner Mitbewerber steht Leon jetzt noch in Kontakt: „Ich telefoniere mit manchen von ihnen jeden Tag, wir machen dann über das Internet gemeinsam Musik.“ Das sieht zum Beispiel so aus: Leon produziert am Computer einen Beat, also den Grundtakt, und schickt diesen über das Internet an seine Freunde. Dann treffen sich die Musiker über das Internet, zum Beispiel in einer Videokonferenz und komponieren gemeinsam einen Text dazu. „Das klappt eigentlich ganz gut“, sagt Leon.