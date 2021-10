Ministerin plädiert in Schriesheim für Bürokratie-Abbau

Planen, Bauen und auch bezahlbare Wohnraumbeschaffung sind brisante Themen, die nicht nur das Land und die Kommunen betreffen, sondern in verstärktem Maß auch die Bürger. Zu einem Infoabend eingeladen hatten deshalb der Schriesheimer Stadtverband der Freien Wähler, die Bürgergemeinschaft und die CDU. Zu Gast war die neue Ministerin für Landesentwicklung und Wohnungsbau, Nicole Razavi (CDU), die jedoch nicht alleine in die Weinstadt gereist war. Sie hatte ihren Vorgänger Willi Stächele mitgebracht.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Friedrich Ewald (FW), der an diesem Abend im Gasthaus „Goldener Hirsch“ die Moderation übernahm, begrüßte die Gäste, darunter den Bürgermeisterkandidaten Christoph Oeldorf, Gerhard Burkhardt von der Unternehmungsgruppe Familienheim Rhein-Neckar, Peter Koch als Vorstand der IMAP Deutschland, den Bauunternehmer Markus Böll wie auch den BDS-Vorsitzenden Rolf Edelmann.

Im Wohnungsbau gebe es noch reichlich viele schlummernde Reserven, die man aktivieren müsse, stieg die Ministerin in ihr Referat ein. Doch zuvor müsse man in Bezug auf Wohnen und Bauen, auf Infrastruktur, Verkehr und Mobilität erst das Bewusstsein bei den Menschen stärken. Auch wenn Mobilität Freiheit bedeute, dürfe man nicht unbegrenzt in die Natur eingreifen, sondern müsse geordnete Strukturen schaffen. „Ohne Wachstum kein Wohlstand“, folgerte sie. Doch Wachstum müsse clever organisiert und Technologien aus dem „Ländle“ in die Welt hinaus getragen werden.

Für ein innovatives und klimagerechtes Bauen und die Schaffung bezahlbaren Wohnraums seien die Kommunen verantwortlich, nahm sie die Bürgermeister in die Verantwortung. Zu den größten Hindernissen im Baugewerbe zählten einmal die personell unterbesetzten Bauämter und die „Mega“-Preissteigerung in der Materialbeschaffung: „Das ist eine absurde Situation“.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Bauanträge schneller bearbeiten

Sie plädierte für eine schnellere Bearbeitung der Bauanträge, die auch digital eingereicht werden können. Das könnte heißen, wenn ein Bauantrag nicht im Zeitraum von zwei Monaten abgelehnt ist, dann ist er genehmigt.

Sie machte Mut, experimentierfreudiger Neuland zu betreten und über innovatives Bauen nachzudenken. Dabei denke sie an Raummodule, die architektonisch ansprechend sowie bau- und energietechnisch hochwertig sind und die problemlos abgebaut und an einem anderen Ort wieder aufgebaut werden könne.

Eine weitere Möglichkeit sah sie im Wohnungstausch, und sie stellte die Frage, warum es nicht möglich sei, Mitarbeitern oder auch Lehrlingen Wohnraum im Industriegebiet temporär anzubieten. Am Ende ihrer Rede kam sie auf ein gravierendes Problem zu sprechen: die bürokratischen Fallstricke und die Hindernisse beim Bauen. „Wir müssen uns das Baurecht ansehen und es vereinfachen“, schlug sie vor. Ewald dankte der Ministerin für ihre Ausführungen. Was ihm daran besonders gut gefallen habe, sei die Forderung, „den Sand aus dem Getriebe“ zu nehmen. „Daran hakt es gewaltig“, betonte er.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Eigenes Ministerium wichtig

Für eine Verschlankung der Bürokratie plädierte auch Gerhard Burkhardt. Er freue sich, dass das Land endlich die Wichtigkeit eines Bauministeriums erkannt habe und dass die Behördengänge zwischen Innenministerium und Wirtschaftsministerium ein Ende habe. Er nannte das Bauministerium eine der wichtigsten Behörden für die Zukunft und die Entwicklung des Landes. Bürgermeisterkandidat Christoph Oeldorf sprach die enormen Herausforderungen in der Bauwirtschaft an. Er dachte da an den neuen Flächennutzungsplan, den er als eine Perspektive für Wohnraumbeschaffung in den Räumen, in denen die Flächen immer enger werden, sieht: „Regionalität ist eines der großen Schlagworte, nicht nur im Bezug auf die Gastronomie, sondern auch auf das Baugewerbe.“

Er sah die Aufgabe einer Kommune darin, neue Flächen zu entwickeln oder auch bereits vorhandene neu zu belegen. Als Beispiel nannte er das Grundstück des ehemaligen Autohauses Gärtner.