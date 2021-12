Michaela Gärtner ist neue Wirtschaftsförderin in Schriesheim

Michaela Gärtner (26) kümmert sich ab sofort in Schriesheim um die Wirtschaftsförderung und den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV). Sie löst den bisherigen Wirtschaftsförderer Torsten Filsinger ab, der sich beruflich verändern will. Das schreibt die Stadt Schriesheim in einer Pressemitteilung vom Mittwoch.

Zum 15. November wurde die Stelle „Wirtschaftsförderung und ÖPNV“ bei der Stadtverwaltung Schriesheim demnach neu besetzt. Nachdem der bisherige Wirtschaftsförderer Torsten Filsinger sich entschlossen hatte, die Stadtverwaltung zum Jahresende zu verlassen, sei nun eine Nachfolgerin gefunden. „Mit Herrn Filsinger verlieren wir einen sehr geschätzten Kollegen“, würdigte ihn der scheidende Bürgermeister Hansjörg Höfer. Nach seinem Studium habe Filsinger bei der Stadt seine erste Arbeitsstelle angetreten und sei schließlich mehr als zwölf Jahre hier tätig gewesen. Während dieser Zeit habe er den Bereich „Wirtschaftsförderung“ maßgeblich geprägt und einen bemerkenswerten Einsatz für die Stadt erbracht. „Ich bedauere den Weggang von Herrn Filsinger sehr. Dennoch wünsche ich ihm selbstverständlich alles erdenklich Gute für seine private und berufliche Zukunft“, erklärte Bürgermeister Höfer.

Nach einer öffentlichen Ausschreibung der Stelle erhielt Michaela Gärtner den Zuschlag. Sie verstärkt seit 15. November als neue Wirtschaftsförderin die Stadtverwaltung. Die 26-jährige hat nach Angaben der Stadt einen Masterabschluss in der Studienrichtung „International Marketing Management“ und war zuletzt als Junior-Projektmanagerin in einer Marketing-Agentur tätig.

„Ich kenne Schriesheim von Kindheitstagen an, bin hier zur Schule gegangen und fühle mich hier sehr wohl“, erklärt die Neue und fügt hinzu: „Umso mehr freue ich mich nun auf meine neue Herausforderung bei der Stadtverwaltung Schriesheim.“

Eine Freude, die Bürgermeister Höfer teilt. „Wir freuen uns, Frau Gärtner in der Stadtverwaltung begrüßen zu dürfen“, erklärt er. Selbstverständlich sei man froh, dass man mit ihr eine kompetente Nachfolgerin für Filsinger gewonnen habe. Nach der Einarbeitungsphase werde Michaela Gärtner ab Mitte Dezember als unmittelbare Ansprechpartnerin für Betriebe, Gastronomen und Winzer in Schriesheim zur Verfügung stehen.

Gerne hätte die Stadt ihre neue Wirtschaftsförderin im Rahmen eines offiziellen Pressetermins vorgestellt, wie sie schreibt: „Das aktuelle Infektionsgeschehen lässt dies jedoch aktuell leider nicht zu.“ Die Vorstellung wolle man aber, wenn möglich, zu Beginn des neuen Jahres nachholen, erklärt Bürgermeister Höfer.