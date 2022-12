Mehrere Sperrungen von Straßen und Parkplätzen in Schriesheim

Schriesheim. In Schriesheim stehen demnächst mehrere Sperrungen von Straßen und Parkplätzen an. Das teilte die Stadtverwaltung in einer Presseerklärung per Mail mit. Betroffen ist unter anderem der Untere Schulhof der Strahlenberger Grundschule. Aufgrund einer Veranstaltung muss dieser am Freitag, 9. Dezember, von 16 bis 22 Uhr für den Fahrzeugverkehr gesperrt werden. Eine weitere Sperrung gibt es laut Stadtverwaltung in der Heidelberger Straße – genauer gesagt im Bereich zwischen Kirchstraße und Entengasse. Auch hier ist der Grund eine Veranstaltung. In dem genannten Bereich ist für Fahrzeuge am Samstag, 10. Dezember, von 16 bis 19 Uhr kein Durchkommen.

