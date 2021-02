  Mehr nötig als Worte

In den 1970er Jahren kursierte ein Witz, der die Welle sozialpädagogischer Konzepte auf die Schippe nahm. Fragt ein Sozialarbeiter den anderen: Wie viel Uhr ist es? Antwort: Habe keine Uhr – aber ich finde es total motivierend und zielführend, wie vorurteilsfrei wir das diskutiert haben.

Dieser Kalauer kommt einem nach der Online-Sprechstunde über den A 5-Lärm in den Sinn. Es wurde viel geredet, aber niemand hatte – um in obigem Bild zu bleiben – eine Uhr dabei. Sprich: eine Lösung. War der Abend also vergebens? Nein, keineswegs.

Zunächst mal für den Organisator. Uli Sckerl hat ein im gesamten Wahlkreis akutes Thema zwei Wochen vor der Wahl gerade noch eingefangen. Der Bürgerunmut tangiert ja zwei Ministerien – Verkehr und Umwelt –, die von Grünen geleitet werden. Und mit dem grünen Postulat des Gehörtwerdens hat es auch nichts zu tun, wenn Bürgeranfragen monatelang unbeantwortet bleiben.

An dem Abend positiv war, dass jedwede Polemik ausblieb – bis auf einen harmlosen Seitenhieb des Lärmschutzbeauftragten Marwein gegen Bundesverkehrsminister Scheuer. Doch um den CSU-Mann als Fehlbesetzung anzusehen, muss man kein Anhänger der Grünen sein.

Für die Anwohner ernüchternd jedoch, wie deutlich Marwein auch als Grünen-Politiker die Haltung der Behörden verteidigte: „Nach Recht und Gesetz“ und „nach Stand der Technik“– so lauteten seine Formulierungen, mit denen er den Bürgern kaum Hoffnung machen konnte.

Interessant auch, wie er den Ball vom Land in die Kommunen kickte nach dem Motto: Wenn Gemeinden Neubaugebiete bis direkt an die Autobahn ausweisen. Das war richtig – gerade im Blick auf das geplante Schriesheimer Baugebiet Süd, wo sich Ähnliches zu wiederholen droht.

Doch in diesem Fall geht es gar nicht um die Lage von Wohngebieten an der Autobahn, sondern um eine Verschlechterung des Status quo nach einer Sanierung. BI-Sprecher Plesch sagt es deutlich: Man will nur den Zustand davor. Das ist ja nicht zu viel verlangt. Nun sind Problemlösungen gefragt. Um im anfänglichen Bild zu bleiben: Eine Uhr muss her.