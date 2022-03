Mehr Geld für schönere Schulhöfe: Grüne Liste will Planungen vorantreiben

Schriesheim. Die Grüne Liste macht sich für eine Neugestaltung der Schulhöfe in Schriesheim stark. In der Sitzung des Gemeinderats an diesem Mittwoch in der Mehrzweckhalle (18 Uhr) wollen die Grünen im Rahmen der Haushaltsberatungen den Antrag stellen, dass die Planungskosten für den Schulhof der Strahlenberger Grundschule von 15 000 auf 60 000 Euro erhöht werden. „Gutes Lernen braucht gute Pausen. Gerade Grundschulkinder sehnen sich nach Bewegung und Abwechslung zum Klassenzimmer. Dazu benötigen sie ansprechende Pausenbereiche“, erklärt Christian Wolf für die Grünen.

Die Pausenhöfe in Schriesheim und Altenbach entsprächen nicht diesen Kriterien. Nach Meinung der Fraktion ist es dringend notwendig, die Schulhöfe der Strahlenberger Grundschule, der Kurpfalz-Grundschule und der Altenbacher Grundschule kindgerecht umzugestalten.

Die Spielfläche für die Strahlenberger Grundschule sollte schon vor vielen Jahren neu gestaltet werden. Allerdings gab es lange Verzögerungen wegen der unklaren Leitungsführungen unter dem Schulhof sowie des Baus der Fluchttreppe am VHS-Gebäude. Deshalb sind die Grünen der Meinung, dass der Schulhof der Strahlenberger Grundschule oberste Priorität haben sollte.

Verkaufsoffene Sonntage

Weitere Tagesordnungspunkte sind unter anderem der Erlass einer Satzung für die verkaufsoffenen Sonntage am 22. Mai anlässlich des Sommerfests und am 4. September anlässlich des Straßenfests. Darüber hinaus werden Planungsleistungen vergeben für den Neubau des Kindergartens Kunterbunt und für naturwissenschaftliche Räume am Kurpfalz-Gymnasium.

Gemeinderat: Mittwoch, 18 Uhr, Mehrzweckhalle Schriesheim