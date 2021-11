Mehr als zwei Kandidaten?

Am Dienstagabend ist die Bewerbungsfrist für die Bürgermeisterwahl in Schriesheim abgelaufen. Ob es über die beiden bisher bekannten Kandidaten Christoph Oeldorf und Fadime Tuncer hinaus weitere gibt, ist dennoch noch nicht klar.

Die Stadtverwaltung lehnte es am Dienstag ab, dazu Angaben zu machen. „Wir haben uns juristisch beraten lassen“, begründet Larissa Wagner, Pressesprecherin der Stadt. Nähere Informationen gibt es also erst in der öffentlichen Sitzung des Gemeindewahlausschusses an diesem Mittwoch, 18 Uhr, im Rathaus.

Bekannt sind bisher lediglich die Kandidaturen von Stadträtin Fadime Tuncer (Grüne) und des Bürgermeisters der Nachbargemeinde Wilhelmsfeld, Christoph Oeldorf, der von CDU, Freien Wählern und Bürgergemeinschaft unterstützt wird.

Dass die Verwaltung die Zahl möglicher weiterer Kandidaten nicht nennt, ist neu gegenüber früheren Bürgermeisterwahlen. Und noch eine Neuerung gibt es: Bei der offiziellen Kandidatenvorstellung der Stadt am 19. November dürfen Bürger die Bewerber nicht direkt befragen, sondern müssen die Fragen im Vorfeld schriftlich bei der Stadt einreichen. Dazu gibt es eigens ein Formular, das auf der Stadt-Website, im Mitteilungsblatt und im Rathaus erhältlich ist. (Bilder: Kandidaten)

