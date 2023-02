Mathaisemarkt Schriesheim kann starten

Christoph Oeldorf bringt es auf den Punkt: „Dass wir heute Abend hier versammelt sind“, sagt der Schriesheimer Bürgermeister, „ist ein untrügliches Zeichen, dass endlich wieder Mathaisemarkt stattfindet.“ Ja, die 442. Folge des großen Volksfestes der Region könnte eigentlich schon jetzt losgehen und nicht erst am 3. März. Denn alles, was zum Feiern in Festzelt, Zehntkeller und

