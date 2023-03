Schriesheim. Mit einem großen Abschlussfeuerwerk über der Strahlenburg endete am Sonntagabend der 442. Mathaisemarkt, nachdem die Stadt am Nachmittag den traditionellen Umzug der Musik- und Fanfarenzüge erlebt hatte. Nach offiziellen Angaben verbuchte das Fest nach der Corona-bedingten Pause in diesem Jahr insgesamt rund 130 000 Besucher. Allein den großen Festzug am Sonntag vergangener Woche hatten 30 000 Schaulustige aus der gesamten Region gesehen. sko

