Material für die Ukraine gesammelt

Jetzt bekommen auch die Feuerwehren in der Ukraine Unterstützung aus der Region, berichtet der Schriesheimer Kommandant Oliver Scherer. Anfang der Woche habe die Wehr ein Aufruf der Firmen Barth und Weber Rescue erreicht, welcher unter anderem durch den Gemeindetag Baden-Württemberg unterstützt wird. „Sie sammeln noch einsatzbereite Materialien für den Katastrophenschutz in der Ukraine. Von Einsatzkleidung, über Stromerzeuger, bis zu Feldbetten wird dort alles benötigt“, erfuhr der Kommandant und handelte umgehend.

„Nach kurzer Rücksprache mit Bürgermeister Oeldorf war klar, dass sich Schriesheim beteiligen wird. Schnell kam einiges an Materialien zusammen, das wir zur Verfügung stellen können“, erzählt Scherer. Einsatzkleidung, ein Stromerzeuger, Schlauchmaterial und Kettensäge – vieles geht auf die Reise. Hierbei handelt es sich um Dinge, die nicht mehr im Einsatzdienst sind. „Es sind insbesondere Materialien, die durch die Inbetriebnahme des neuen Fahrzeuges im vergangenen Jahr noch vorhanden waren. Ursprünglich sollten die Materialien verkauft werden, aber ich bin der Überzeugung, dass diese Verwendung sinnvoller ist“, sagte Kommandant Scherer.

Über Fellbach ans Ziel

In Schriesheim wurde das Material zwischengelagert. © Feuerwehr Schriesheim

An diesem Mittwoch nimmt das Schriesheimer Transportfahrzeug auch Material der Feuerwehren aus Heiligkreuzsteinach, Schönau und Wilhelmsfeld mit. Am Vormittag macht sich der Konvoi mit weiteren Fahrzeugen aus dem Unterkreis Ladenburg auf den Weg nach Fellbach bei Stuttgart. Dort werden die Einsatzgeräte gesammelt und schließlich mit Lkw in Richtung Ukraine transportiert. red/sko

