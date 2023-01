Marvi spricht über den Iran

Seit fast einem halben Jahr demonstrieren im Iran zehntausende Menschen gegen das Regime der Mullahs. Auslöser war der Tod der jungen Kurdin Mahsa Jina Amini in Polizeigewahrsam. Die Freiheitsbewegung erfährt international große Solidarität, auch hier in der Region. Diese will der SPD-Landtagsabgeordnete Sebastian Cuny weiter stärken. Am Dienstag, 14. Februar, um 18.30 Uhr lädt er in die „La Perseria Mashti“ nach Schriesheim ein. Mit dem Bundestagsabgeordneten Parsa Marvi konnte Cuny einen Iran-Kenner gewinnen. Der Karlsruher Abgeordnete hat iranische Wurzeln und wird den Abend mit einem Impulsvortrag „Der Iran auf dem Weg in die Freiheit!?“ eröffnen.

Sebastian Cuny, Mitglied im Europaausschuss des Landtags und entwicklungspolitischer Sprecher seiner Fraktion, unterstützt die Freiheitsbewegung im Iran: „Entfacht von mutigen Frauen schließen sich tagtäglich weitere Menschen der Freiheitsbewegung an. Unsere Verantwortung als Demokraten, die frei leben können, ist es, die Freiheitsbewegung im Iran zu unterstützen. Wo immer wir es können.“ red