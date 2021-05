Markus Dorn leitet Stadtbauamt

Die Stadt Schriesheim hat einen neuen Bauamtsleiter. Seit 1. Mai hat Markus Dorn (Bild) diese Aufgabe übernommen. Er war zuletzt stellvertretender Bauamtsleiter der Gemeinde Laudenbach. Bürgermeister Hansjörg Höfer will ihn am kommenden Mittwoch bei einer Pressekonferenz im Rathaus vorstellen.

Dorn tritt die Nachfolge von Markus Schäfer an, der nur knapp vier Jahre an der Spitze des Bauamtes stand und dann nach Mannheim wechselte. Dessen Vorgänger in Schriesheim, der Heidelberger Markus Foltin, war sogar nur ein Jahr im Amt. Er folgte auf Astrid Fath, die immerhin fast acht Jahre das Bauamt der Weinstadt leitete, ehe sie nach Ludwigshafen wechselte. Deutlich länger hielt es Volker Rehberger aus. Er war von 1991 an in dieser Position tätig, bis zu seinem Ruhestand. In seiner Amtszeit entstanden die Neubaugebiete Fensenbäumen und Nord und die neue Schulsporthalle. hje