Mann schwer verletzt

Schwere Verbrennungen hat ein Mann am Dienstag in Schriesheim bei einer Verpuffung in einer Kellerwohnung in der Max-Planck-Straße erlitten. Der 26-Jährige wollte sich kurz vor 20 Uhr das Abendessen zubereiten und wechselte dafür die Kartusche an einem Camping-Gaskocher. Offenbar hatte er dabei die Kartusche nicht richtig befestigt, es kam zu einer Verpuffung, bei der sich der Mann schwere Brandverletzungen im Gesicht und am Oberkörper zuzog. Er musste mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden. Dort wurde er behandelt; die Ärzte versorgten die Verletzungen, die jedoch nicht lebensbedrohlich sind.

Feuerwehr leistet Erstversorgung

„Wir waren mit zwölf Mann und vier Fahrzeugen vor Ort“, berichtete Feuerwehrkommandant Oliver Scherer von dem Einsatz, der zunächst als Küchenbrand gemeldet worden war. „Bei unserem Eintreffen hatte ein Nachbar mit dem Feuerlöscher schon reagiert, doch es hatte lediglich die Verpuffung gegeben“, so Scherer weiter. Die Feuerwehr übernahm die Erstversorgung des Verletzten, bis die Rettungskräfte eintrafen und weitere medizinische Hilfe leisteten.

Anschließend suchte die Feuerwehr noch mit einer Wärmebildkamera die Wohnung auf Glutnester ab. Außerdem wurden die verrauchten Zimmer mit einem Hochdrucklüfter entlüftet. pol/ffw/sko