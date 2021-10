Mann des Ausgleichs – in seiner Fraktion und im Gremium

Stühlerücken im Schriesheimer Gemeinderat. Das ist eigentlich nichts Besonderes. Doch diesmal wird ein – im übertragenen Sinne – besonders großer Stuhl frei: Robert Hasenkopf-Konrad, Vorsitzender der Grünen Liste Schriesheim und Haushaltsexperte seiner Fraktion, verlässt das Stadtparlament nach 32 Jahren.

Fast auf den Tag genau übrigens, wie sein langjähriger Weggefährte, Grünen-Fraktionschef Christian Wolf, in seiner Laudatio im Namen des gesamten Gremiums erinnert. „Wer so lange gedient hat, der hat es auch verdient, den Zeitpunkt seines Ausscheidens selbst zu bestimmen“, weist Wolf manch öffentliche Kritik an dem erneuten Personalwechsel in der Grünen-Fraktion zurück.

Wolf erinnert an die ersten Aktivitäten der beiden grünen Urgesteine: die Demo ihrer Baum-Ini, bei der sie eine kranke Fichte aus dem Schriesheimer Wald zum Grosskraftwerk Mannheim karren. Als Hasenkopf 1989 in den Gemeinderat kommt, hat die Grüne Liste gerade mal vier Sitze, heute ist sie größte Fraktion.

Wolf würdigt Hasenkopf als einen, der sich nie in die erste Reihe drängt, gleichwohl als Haushaltsexperte dort sitzt – sachlich, unaufgeregt, verbindlich, auch gegenüber anderen Fraktionen. Als Abschiedsgeschenk seiner Fraktion übergibt ihm Fadime Tuncer den Gutschein für ein Wochenende mit seiner Frau im Waldhotel im Spessart.

Ehrenamt trotz Berufsstress

„Du hast diese Stadt geprägt“, lobt Bürgermeister Hansjörg Höfer, der nach 35 Jahren Freundschaft zu dieser Gelegenheit beim vertrauten Du bleibt. Denn er kennt Hasenkopf schon, als der sich als Gärtner selbstständig macht, mit einem kleinen Kombi: „Aus dem Nichts hast Du ein erfolgreiches mittelständisches Unternehmen aufgebaut.“ Gleichwohl, und das sei lobenswert, habe er sich ehrenamtlich engagiert: „Wie man an Deinen Händen sieht, machst Du harte körperliche Arbeit“, formuliert Höfer in seiner übrigens ausgesprochen humorvollen Laudatio.

Politisch, so betont Höfer, sei Hasenkopf ein Mann des Ausgleichs – „in Deiner Fraktion, im Gremium insgesamt, beim Haushalt, denn der sollte immer ausgeglichen sein.“

„Dass Du mich heute verabschiedest, damit schließt sich für mich ein Kreis“, sagt Hasenkopf in seinen Dankesworten, in denen er auf sein Leben zurückblickt. Geboren in Oberfranken, kommt er 1982 nach Schriesheim, als er eine Wohnung sucht („Das war schon damals schwierig“) und in der Plöck findet.

Seiner Heimat Oberfranken bleibt er verbunden: „Doch Schriesheim ist meine zweite Heimat.“ Hier lernt er seine Frau kennen, hier findet die Hochzeit statt, hier werden die beiden Kinder geboren, übrigens als Hausgeburten: „Sie sind also echte Schriesheimer.“ Er selbst habe die letzte Geburt verpasst – wegen der Nach-Sitzung zum Forstausschuss: „Handys gab es damals noch nicht.“

Fraktionssitzung in der Küche

Politisch beginnt er in der Friedensbewegung – „mit Mahnwachen vor dem Alten Rathaus“. Zur Kommunalpolitik stößt er in der Küche des ersten Grünen-Stadtrates Raimund Schambeck: „Dort fanden offene Fraktionssitzungen statt.“ Er und der ebenfalls 28-jährige CDU-Mann Georg Wacker sind bei ihrem Einzug in den Rat die jüngsten Mitglieder.

Viel sei seither erreicht, vor allem in der Kinderbetreuung: „Anfangs gab es eine Betreuung von 8 bis 12 Uhr, mit Bescheinigung des Arbeitgebers bis 13 Uhr“, erinnert er. Und damals gibt es keine Sozialarbeiter: „Heute haben wir vier, und sie sind nicht mehr wegzudenken.“

Unter den kommunalpolitischen Projekten erwähnt Hasenkopf die beiden Neubaugebiete Fensenbäume und Nord sowie das OEG-Gelände: „Mir gefällt, was da entstanden ist.“ Nur mit der Hübsch‘schen Mühle hat er sich bis heute nicht angefreundet: „Die gefällt mir einfach nicht“, bekennt er. Als Fehler sieht er auch den Verkauf der städtischen Wohnungen in der Mannheimer Straße: „Heute wären wir froh, wenn wir diesen Pool hätten.“

Noch einmal begründet Hasenkopf, warum er sich lange gegen die Schulsanierung gewehrt habe: „Ich hatte Angst, dass die Stadt sich übernimmt“, sagt er: „Ich hoffe, dass meine Angst unbegründet bleibt.“

Um das Thema wird sich nun sein Nachfolger kümmern: Frank Hoffmann, noch bis November 39 Jahre alt, Familienvater von drei Kindern, gelernter Software-Entwickler, demnächst Lehrer; einen Teil der Prüfung legt er einen Tag nach seiner Verpflichtung als Gemeinderat ab – welch ein geballter Neuanfang!