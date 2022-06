Mädchen werden zu „Tigern“

Schriesheim. „Wir sind keine Mäuse, wir sind Tiger“. Mit dieser inneren Einstellung geht ein Mädchen auf ihre Aggressorin zu und verunsichert sie mit einem lauten „Stopp“, was zur Folge hat, dass diese überrascht zurückweicht. Der Anti-Gewalttrainer und Vorsitzende des Budoclubs Rhein-Neckar, Richard Seipp zeigte sich mit der „Angegriffenen“ zufrieden. Acht Mädels der Klasse 7 der Kurpfalzrealschule lernten in einem vier Mal zweistündigen Kurs in Rollenspielen und praktischen Übungen, wie man sich bei Übergriffen zur Wehr setzt und wie man Lösungsstrategien entwickelt.

„Selbstbehauptung fängt im Kopf an“, lehrte sie der Trainer, dabei sei es wichtig, körperliche Distanz zu wahren. „Das Stopp kann eine bedrohliche Situation entschärfen“, erläuterte er, doch das Beste sei es, einfach einem Konflikt aus dem Weg zu gehen. Dabei zeuge es nicht von Schwäche, auf die andere Straßenseite zu wechseln, ermutigte er.

Gegen Übergriffe vorgehen

In dem Kurs übten die Schülerinnen mit Schulleiterin Petra Carse Selbstbewusstsein und wie man sich verteidigen kann. „Bei diesem Kurs geht um Prävention, aber auch um Selbstbehauptung und den Mut, eine Distanz zum Angreifer darzustellen“, erläuterte der Trainer. In einer weiteren Übung wurde trainiert, wie man einen Angreifer abwehrt, der versucht, ein auf dem Boden liegenden Opfer zu würgen. Mit einer knappen Handbewegung ist der Täter außer Gefecht gesetzt. „Dazu benötigt es keine große Kraftanstrengung“, bestätigte die Schulleiterin, die selbst von einer ihrer Schülerinnen federleicht bezwungen wurde.

Schülerinnen üben einen Würgegriff vor Trainer Richard Seipp. © Gerlinde Gregor

Ziel des Kurses, der von den Damen des Inner Wheel Clubs gesponsert wurde und der einen großzügigen Rabatt vom Budoclub erhielt, war, den Mädchen effektive Methoden zu zeigen, wie sie aus gefährlichen Situationen herauskommen.