Linie 5: Bus statt Bahn

Die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (rnv) plant, auf der Strecke der Linie 5 zwischen der Zentgrafenstraße und der Talstraße in Schriesheim die Gleise zu erneuern. Das schreibt das Verkehrsunternehmen in einer Pressemitteilung. Die Arbeiten sollen demnach im Zeitraum von Dienstag, 25. Mai, bis Sonntag, 30. Mai, stattfinden. Die Bahnstrecke zwischen Großsachsen Süd und Schriesheim Bahnhof wird dann gesperrt.

AdUnit urban-intext1

Laut rnv ist vorgesehen, die Verkehrsführung bereits ab Mittwoch, 19. Mai, zu ändern und den Bahnübergang in der Zentgrafenstraße zu schließen. Die Sperrung werde aufgrund von Nacharbeiten bis voraussichtlich Freitag, 4. Juni, dauern.

Für die Dauer der Sperrung zwischen Schriesheim Bahnhof und Großsachsen Bahnhof richtet die rnv einen Schienenersatzverkehr mit Bussen ein. Die Haltestelle Zentgrafenstraße wird nur in Fahrtrichtung Schriesheim Bahnhof angefahren. Die Umstiege von der Bahnlinie 5 in die Ersatzbusse sind nach Angaben der rnv an den Haltestellen Großsachsen Bahnhof und Schriesheim Bahnhof möglich. red/agö

Info: Aktuelle Meldungen unter www.rnv-online.de

AdUnit urban-intext2