Liederkranz singt jetzt gemischt

Mit der Gründung eines gemischten Chores will der Schriesheimer GV Liederkranz 1841 in eine modernere und zeitgemäßere Ära starten. Damit soll der Verein auch für jüngere Sänger attraktiver wirken. Und trotzdem: Die neue Vereinsgründung war nicht ganz unfreiwillig.

Das Dilemma begann, als dem Frauenchor die Stimmen ausgingen und er alleine nicht mehr singfähig war. Die Sänger beschlossen, den Frauenchor aufzulösen und mit den Männern einen gemischten Chor zu gründen – wobei der Männerchor als Ganzes erhalten bleiben sollte. „Damit betreten wir Neuland, doch wir sind sicher, dass der Start gelingen und frischen Wind in den Chorgesang bringen wird“, zeigte sich der Vorsitzende des Liederkranz, Klaus Urban, zuversichtlich. Er hofft, dass sich durch den Zusammenschluss der Altersdurchschnitt bei den Sängern verjüngt.

Erste Probe steht noch aus

Am Dienstag, 14. September, startet der neu zusammengewürfelte Chor mit 17 Männern und 20 Frauenstimmen in seine erste Chorprobe. „Mit dieser stimmlichen Stärke ist der Grundstock gelegt“, ergänzte Chorleiter Thorsten Gedak. Er hat für den gemischten Chor bereits eine neue Chorliteratur zusammengestellt.

Sein geplantes Liedrepertoire setzt sich zusammen aus deutschem Pop, darunter „Legenden“ von Max Giesinger, „Geboren um zu leben“ von Unheilig oder „Regenbogen“ von Helene Fischer. Außerdem probt der Chor Ohrwürmer aus Musikfilmen und Evergreens wie „Let it be“ von den Beatles. Auch traditionelle lateinamerikanische Songs sieht der Chorleiter für die Proben vor. Beginnen will er mit Swing und dem Titel „Singing all together“.

Gedak hob hervor, dass er mit der Auswahl der Lieder bewusst den Zeitgeist ansprechen will. „Der Chor unterscheidet sich dadurch, dass hier kein traditionelles Volksliedgut zu finden sein wird.“ Er machte Mut an einer Schnupperstunde teilzunehmen. Denn der Chor setzt keine musikalische Vorbildung voraus, sondern nur die Freude am Singen in einer Gemeinschaft.

Der Vorstand gibt sich mit dem geplanten Vorhaben des Chorleiters zuversichtlich. „Er strahlt so viel Ruhe und Gelassenheit aus und hat bislang die Chöre zu Höchstleistungen angespornt“, betonte der Vorstand. Außerdem erklärte der Verein, dass der Männerchor in seiner bisherigen Form trotz des gemischten Chors bestehen bleibt. Für den neuen Zusammenschluss dürfen sich die Sänger und Sängerinnen noch einen Namen überlegen.

Vorsitzender Urban sagte aber auch, dass sich am ursprünglichen Oberbegriff des Vereinsnamens „GV Liederkranz“ nichts verändern werde. „Es wird keine Umbenennung geben“, versicherte er den Mitgliedern. Auftreten werde der gemischte Chor stattdessen als eine „Untergruppe“ vom Liederkranz.

Doch bis zur Benennung des neuen Chorzusammenschlusses werde es noch dauern. Der Vorstand rechne mit einem halben Jahr. Bis dahin hat der Chor schon die ersten Proben hinter sich, die Mitte September im Sängerheim beginnen. Der Männerchor trifft sich dort immer donnerstags zum Proben und der Kinderchor freitags.

